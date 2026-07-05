El Jaguar Tipo E protagoniza la pieza del mes de julio en el Museo de Automoción de Salamanca

Un vehículo Maseratti que forma parte de la exposición Ayuntamiento de Salamanca

El Museo de Historia de la Automoción de Salamanca (MHAS) presenta durante el mes de julio como pieza destacada un Jaguar Tipo E de 1970, considerado uno de los automóviles más admirados y bellos de la historia del automóvil.

La elección coincide con la primera semana de apertura de la exposición temporal de verano 'Coleccionistas de Aquí', una muestra que reúne vehículos y piezas procedentes de colecciones particulares vinculadas a Salamanca y que pone en valor el patrimonio automovilístico conservado por aficionados y coleccionistas de la provincia.

El vehículo, convertido desde hace décadas en un icono del diseño y la elegancia, se incorpora así a la oferta cultural estival de la ciudad, ofreciendo a turistas y visitantes la oportunidad de contemplar de cerca uno de los deportivos más emblemáticos del siglo XX.

El museo destaca que esta propuesta combina patrimonio, historia y pasión por el automóvil, reforzando el atractivo de la institución durante los meses de verano.

La historia del Jaguar Tipo E está estrechamente ligada a la evolución de una de las marcas más prestigiosas de la industria automovilística británica. Los orígenes de Jaguar se remontan a 1920, cuando la compañía fabricaba sidecares de aluminio bajo la denominación Swallow.

Posteriormente pasó a llamarse Swallow Sidecar (SS), especializándose en carrocerías ligeras y deportivas sobre chasis de otros fabricantes.

Tras la Segunda Guerra Mundial adoptó definitivamente el nombre Jaguar, iniciando una etapa marcada por el refinamiento, la innovación tecnológica y los éxitos en competición.

Fruto de esa trayectoria nació en 1961 el Jaguar Tipo E, un modelo que pronto conquistó a coleccionistas y aficionados por su innovador diseño.

Su estilizada carrocería de acero, con un característico capó delantero abatible de una sola pieza que integraba guardabarros, frontal y faros, marcó un antes y un después en el diseño de los deportivos de la época y sigue siendo hoy una referencia estética para la industria del automóvil.

Además de su imagen, el modelo destacó por un habitáculo lujoso y orientado a la conducción, equipado con una completa instrumentación que reforzaba su carácter deportivo.

Bajo el capó incorporaba un avanzado motor de seis cilindros en línea, con doble árbol de levas en cabeza y 4.2 litros de cilindrada, una mecánica que ofrecía un funcionamiento refinado y unas prestaciones sobresalientes para su tiempo.

Durante la década de los sesenta, el Jaguar Tipo E se convirtió en uno de los deportivos más deseados del mundo, especialmente en Estados Unidos, mercado que absorbió buena parte de su producción.

Más de seis décadas después de su presentación, continúa siendo una de las grandes referencias de la automoción clásica y una de las piezas más codiciadas por coleccionistas de todo el mundo.

El ejemplar que puede contemplarse este mes en el Museo de Historia de la Automoción de Salamanca constituye una nueva oportunidad para acercarse a uno de los grandes iconos de la ingeniería y el diseño del siglo XX.