Sabor, textura y producto de la tierra: Los Álamos se corona en el certamen de pinchos de Salamanca

El ganador del pincho popular 'El bocado del Volcán' del Blanco y Negro recoge el premio de manos de Jorge Moro, presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca.

El patio de la Cámara de Comercio de Salamanca se ha vestido de gala para acoger el fallo y la entrega de trofeos del Concurso Provincial de Pinchos de Salamanca, una de las citas gastronómicas más esperadas del año por profesionales y amantes de la cocina en miniatura. Organizado por la Asociación de Empresarios de la Hostelería de Salamanca.

Tras una reñida deliberación y un fin de semana de barras llenas en toda la provincia, el jurado ha desvelado los nombres de los establecimientos que han logrado conquistar los paladares más exigentes de esta edición.

El gran triunfador de la jornada ha sido el restaurante Los Álamos, ubicado en Peñaranda de Bracamonte, que se ha alzado con el codiciado Pincho de Oro gracias a su creación bautizada como 'Paroxismo'.

Premio al pincho mejor maridado con Mahou.

La elección ha corrido a cargo de un jurado técnico de excepción compuesto por Carlos Hernández, del restaurante con estrella Michelin ConSentido, y representantes del restaurante vallisoletano Los Zagales, ganadores de concursos nacionales en octubre de 2025.

Este comité de expertos cató en una fase previa las 13 creaciones finalistas de un total de 26 participantes.

Según el veredicto oficial, los jueces determinaron por mayoría otorgar el máximo galardón a Los Álamos "en base a criterios de presentación, sabor, textura, adecuación del plato, formato del pincho, uso de producto autóctono o tradicional y la viabilidad de ejecución".

El palmarés del concurso se ha completado con otras dos categorías de gran peso. En el apartado que conecta la cocina con el público de la calle, el Pincho Popular ha ido a parar a manos de la propuesta 'Bocado del Volcán' del restaurante Blanco y Negro, que se ha convertido en la gran favorita de los clientes durante los días del certamen.

El jurado catando los pinchos.

La entrega de este galardón ha corrido a cargo de Jorge Moro, presidente de la Asociación de Empresas de Hostelería de Salamanca, acompañado por Carlos Hernández, cerrando un acto que vuelve a consolidar la potencia de la gastronomía charra y el altísimo nivel de su cocina en miniatura.

Por último, en la categoría de Pincho Maridado con Mahou, el galardón ha recaído en el restaurante Oro Viejo por su sugerente plato 'Taco ibérico con encurtido'. En este caso, el experto catador Julio Cerezo ha sido el encargado de inclinar la balanza hacia el céntrico establecimiento salmantino tras fallar el premio "en base a criterios de equilibrio e intensidad sensorial entre pincho y cerveza, efecto de limpieza del paladar, armonía aromática, cromática, gustativa y global".

Entregó el premio Susana de la Vega, directora de marketing de Mahou en Salamanca.