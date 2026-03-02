CC.OO. denuncia falta de cobertura de vacantes y "graves retrasos" en la contratación de personal en Educación

Comisiones Obreras Salamanca, a través de su federación de Enseñanza, ha denunciado públicamente la falta de cobertura de plazas vacantes y los graves retrasos en la contratación de personal laboral dependiente de la Consejería de Educación.

Una situación que, aseguran, está generando importantes problemas en el funcionamiento diario de los centros educativos de la provincia.

Según CCOO, incluso en aquellos casos en los que las vacantes llegan a cubrirse, los plazos de contratación resultan "inasumibles".

Las plazas consideradas de urgencia, como las de personal de enfermería, acumulan demoras de entre dos y tres semanas, mientras que otras vacantes generadas desde el pasado mes de diciembre superan ya los dos meses sin ser cubiertas.

La situación es especialmente grave en el caso del personal administrativo, donde la formalización de los contratos puede llegar a retrasarse hasta un año.

Esta circunstancia obliga a trabajadores de otras categorías a asumir funciones que no les corresponden, provocando una sobrecarga laboral que el sindicato califica de insostenible.

Desde CCOO Enseñanza Salamanca advierten de que la falta de personal y el aumento de tareas derivadas de las vacantes sin cubrir tienen un impacto directo en el incremento de las bajas por incapacidad temporal, así como en el deterioro de las condiciones laborales.

Subrayan que esta situación repercute negativamente en la calidad del servicio público educativo que se presta en los centros dependientes de la Junta de Castilla y León.

El sindicato considera esta situación "inadmisible" y exige una respuesta inmediata por parte de la Administración educativa.

"No se puede sostener más. Las excusas y justificaciones no sirven para resolver un problema grave que requiere más recursos, más presupuesto, más personal, mayor voluntad política y una adecuación real de los mecanismos de contratación", señalan desde la organización sindical.

CCOO recuerda que esta problemática se suma a otras reivindicaciones históricas del personal laboral, entre las que destacan el cumplimiento del convenio colectivo en materia de reclasificación profesional, la creación de las relaciones de puestos de trabajo (RPT) en las escuelas infantiles de 0 a 3 años.

La actualización y el abono de complementos salariales, la entrega de ropa de trabajo y equipos de protección adecuados, así como una mayor transparencia informativa hacia los representantes de los trabajadores.

El sindicato reclama la apertura de comedores escolares con cocina directa y de calidad frente al modelo de cáterin, y un incremento general de recursos y de personal que garantice una Educación Pública de calidad en la provincia de Salamanca.