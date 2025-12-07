Quince conciertos y dieciocho corales protagonizarán el ciclo de Navidad Polifónica en Salamanca

El ciclo de Navidad Polifónica, organizado por el Ayuntamiento de Salamanca a través de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, regresa este jueves con una nueva edición que reunirá a dieciocho agrupaciones corales en un total de quince conciertos, programados entre el 11 y el 21 de diciembre.

La Catedral Vieja será el principal escenario del ciclo, con doce actuaciones repartidas en doble sesión a las 19.00 y 20.30 horas durante varios días. La apertura tendrá lugar este jueves con la Coral Annuba y el Parentum Chorus. El viernes 12 será el turno del Coro Contrapunto y el Coro Tomás Luis de Victoria, mientras que el domingo 14 intervendrán el Precoro y Coro de Niños Ciudad de Salamanca y el Coro Meraki.

El programa continuará el jueves 18 de diciembre con la Coral Eufonía y el Coro de Cámara y Coro Santa Cecilia de la Escuela Municipal de Música y Danza. El viernes 19 actuarán el Coro Francisco Salinas, el Coro Juvenil y la Coral Polifónica Ciudad de Salamanca, que compartirán escenario con la Banda de Música de Villamayor.

Las actuaciones en la Catedral concluirán el sábado 20 de diciembre con el Coro de Música Antiqva y el Coro dela Pietá.

El ciclo también llegará al Auditorio de San Blas, que acogerá el sábado 13 la actuación de la Coral Salmantina, a las 19.00 horas. El broche final tendrá lugar el domingo 21, con el Coro Ars Nova, a las 12.00 horas, y el Grupo Quartteto, a las 19.00 horas. La entrada a todos los conciertos será libre hasta completar aforo.