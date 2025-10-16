Startup Olé llena Salamanca de talento y sitúa a la ciudad como "un lugar donde las ideas se convierten en empresas"

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha presidido este jueves, 16 de octubre, el acto de apertura de la feria Startup Olé.

Un evento tecnológico que se ha consolidado como uno de los más relevantes de Europa que conecta ‘startups’ y talento tecnológico-digital con empresas, inversores, aceleradoras, universidades, administraciones públicas y medios de comunicación.

La cita se está celebrando esta semana en el Palacio de Congresos de Salamanca y, tal y como ha destacado el regidor, vuelve a situar un año más a la ciudad como “un lugar donde se innova, se investiga, se emprende y las ideas se convierten en empresas y las empresas en empleo de calidad”.

“Es un escaparate excepcional para mostrar al mundo el trabajo que se viene haciendo en la ciudad y para tejer nuevas alianzas. Aquí conviven la tecnología y el capital, la academia y la empresa, lo local y lo global”, ha recalcado.

Durante el acto, García Carbayo también ha incidido en cómo este congreso se enmarca dentro de la transformación que está viviendo Salamanca de la mano de la tecnología y la logística. “Y lo hace con el liderazgo compartido de nuestras universidades y centros de investigación, con el empuje de las empresas y con el respaldo decidido de la Junta de Castilla y León”, ha añadido.

Asimismo, ha destacado que esta alianza institucional y social “está dando frutos medibles”. Así, ha explicado que desde 2019, el empleo tecnológico en la ciudad ha crecido un 24%. Y en 2024, el 4,1% del empleo de Salamanca ya era tecnológico, con 2.703 afiliados, y más de la mitad en I+D.

“Un rasgo distintivo que refuerza nuestra identidad universitaria y científica”, ha señalado el alcalde.

El primer edil también ha recordado que ese peso del empleo en I+D dentro del conjunto tecnológico en Salamanca “no es una anécdota estadística”, sino una ventaja competitiva que se traduce en “proyectos punteros, en patentes y en ‘startups’ con vocación global”.

Con todo ello, ha prometido que el Ayuntamiento seguirá “facilitando, simplificando y acompañando” a todos aquellos que quieran forjar su proyecto empresarial en Salamanca.

En el acto de apertura también han intervenido el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado; el director general de Industria de la Junta de Castilla y León, Mariano Muñoz; la fundadora de Women Invest in Women, Kwamara Thompson; y el CEO de Startup OLÉ, Emilio Corchado.