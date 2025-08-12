El Martes Mayor de Ciudad Rodrigo despliega 191 puestos con productos locales y la riqueza de otros territorios

Ciudad Rodrigo (Salamanca) vive este 12 de agosto su Martes Mayor y lo ha hecho con el despliegue de 191 puestos que ofrecen productos locales y también este año se ha contado con la riqueza de otros territorios, incluso de Portugal. El alcalde del municipio, Marcos Iglesias, junto a la delegada de Comercio, Paola Martín, el teniente de alcalde, Ramón Sastre, y otros miembros del equipo de gobierno han realizado la tradicional visita institucional.

Del total de los puestos, 92 son de comercio, 56 de artesanía, 19 de asociaciones e instituciones, 16 dedicados al público infantil y 8 de hostelería. De todos ellos, 99 pertenecen a comercios, artesanos, asociaciones, instituciones y establecimientos hosteleros de Ciudad Rodrigo.

Sin embargo, también han estado presentes 45 puestos venidos desde Salamanca y 44 del resto de provincias como Zamora, Ávila, Valladolid, Madrid, Toledo, Badajoz, Cáceres, Bizkaia, A Coruña, Valencia o Sevilla.

También había una representación internacional con tres puestos de Portugal. La temática de este año ha sido el teatro, con motivo del 125 aniversario del Teatro Nuevo 'Fernando Arrabal'.

En total, 33 puestos han debutado en este Martes Mayor, de los que una quincena son de Ciudad Rodrigo y 18 fuera del municipio. Asimismo, 107 han repetido respecto a años anteriores.

Algunos de los más destacados ha sido el Stand Punto Clave, en la zona del Valle de San Martín, donde la Diputación de Salamanca ha desarrollado el programa 'Punto Clave', de reducción de riesgos durante el Martes Mayor, en el horario de 12:00 a 16:00 horas.

Aquí se ha desarrollado un taller dirigido a informar a los jóvenes de los riesgos que implican el consumo de alcohol y otras drogas.

También han destacado los stands de Portugal, donde se ofrece una promoción turística de algunos municipios del país vecino, así como de su oferta gastronómica o artesanal, bajo el objetivo de revitalizar toda la zona transfronteriza de La Raya.