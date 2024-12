Miguel Cid, exsenador socialista por Salamanca, aboga por un adelanto electoral: "Dilatar la situación no es nada positivo"

Miguel Cid Cebrián (Ciudad Rodrigo, 1942) recibirá este viernes una de las más emotivas y conmovedoras distinciones con las que puede ser reconocida una persona: ser nombrado Hijo Predilecto de su municipio de nacimiento.

Este jurista y expolítico, militante del PSOE desde la década de los 70, fue senador socialista por la provincia de Salamanca entre los años 1982 y 1986, tras la histórica y arrolladora victoria de Felipe González, y tuvo el privilegio de ser alcalde de Ciudad Rodrigo entre 1983 y 1991.

Miriam Chacón ICAL Sánchez refuerza a los críticos de Tudanca y los integra en su cúpula en el preludio de las primarias autonómicas

Ocho años en los que Cid considera que, con una gestión centrada en revitalizar la vida cultural, el comercio e igualar a las capas sociales de Ciudad Rodrigo, contribuyó al "progreso" de la localidad mirobrigense y dejó el municipio "mejor" de lo que se lo encontró.

La localidad que le vio nacer hace 82 años le reconocerá este viernes, 6 de diciembre, en un solemne acto en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal, que tendrá lugar a las 20:00 horas de la tarde. por su aportación al desarrollo del municipio.

Un papel que no se limitó a su etapa como alcalde ya que es patrono de la Fundación del Hospital de la Pasión y de la Fundación Ciudad Rodrigo y patriarca del prestigioso Bolsín Taurino Mirobrigense.

Kamarero ICAL Óscar López, el paracaidista que descosió el PSOE de Castilla y León y ahora revienta el de Madrid

El exsenador socialista y exalcalde de Ciudad Rodrigo es, además, muy crítico con la situación política actual y con la gestión de su partido en el Gobierno, especialmente en lo que se refiere a las cesiones a los partidos independentistas, y se muestra favorable a un adelanto electoral para revertir la situación.

Pregunta.- ¿Qué supone el nombramiento como hijo predilecto de Ciudad Rodrigo para usted?

Respuesta.- Es una satisfacción. Siempre se dice que uno de los mayores logros es llegar a ser alcalde de tu pueblo y que en tu pueblo te reconozcan como hijo predilecto, es una doble satisfacción.

El exsenador Miguel Cid y y el expresidente del Gobierno Felipe González en una imagen de los años 70

"Uno de los mayores logros es llegar a ser alcalde de tu pueblo"

P.- ¿Cuál es su vínculo actual con el municipio?

R.- He seguido vinculado a Ciudad Rodrigo porque soy miembro de varias instituciones y asociaciones. Soy patrono de dos fundaciones, la del Hospital de la Pasión y de la Fundación Ciudad Rodrigo, y soy también patriarca del Bolsín Taurino Mirobrigense, que tiene ya 68 años de antigüedad. Es el primer bolsín taurino del mundo que se creó.

P.- ¿Cómo se despertó en usted la inquietud jurídica?

R.- Al terminar el Bachillerato, que yo había optado por letras, me pareció que Derecho era una buena salida y empecé a estudiar la carrera en la Universidad de Salamanca, una universidad con mucho prestigio y que era la que me correspondía por su proximidad a mi lugar de origen.

Rmestudios ICAL González y Aznar apuestan por reformar la Constitución para blindar la unidad de España

P.- ¿Y la inquietud política?

R.- Vino dada por la situación de dictadura que padecíamos en aquellos años. Era el año 1959 cuando yo empecé a estudiar Derecho y en la Facultad, los que teníamos ideas progresistas o democráticos chocábamos plenamente con la dictadura franquista que padecía nuestro país.

Con otros compañeros realizábamos actividades subversivas contra el Sindicato Español Universitario (SEU), que era un sindicato único y obligatorio para todos los estudiantes y aquello nos parecía una imposición.

"Me incliné por el PSOE en el despacho de Gregorio Peces-Barba"

Además, había asignaturas que las considerábamos una imposición, como formación política, y tuvimos los primeros altercados, reuniones y manifestaciones.

Después, yo me incliné por el PSOE porque empecé mi andadura profesional en el despacho de Gregorio Peces-Barba, estaba con él y también estaba en el despacho Tomás de la Quadra-Salcedo, que fue ministro en dos ocasiones.

El exalcalde de Ciudad Rodrigo Miguel Cid durante una visita al municipio del Rey Juan Carlos I y la Reina Sofía, en 1984

Yo, como partícipe de ese despacho, me afilié al PSOE y en las elecciones de 1982 me correspondió ser candidato al Senado por mi tierra, por Salamanca.

P.- Tras el triunfo de Felipe González en octubre de 1982 se convirtió en senador socialista por Salamanca. ¿Cómo recuerda aquella victoria?

Fue un gran logro. El triunfo fue arrollador, con la desintegración de la Unión de Centro Democrático (UCD) toda la responsabilidad política recayó en el PSOE, que obtuvo 202 diputados en aquellas elecciones, un récord que yo creo que no se va a batir.

A Felipe González le había conocido ya en mis actividades como abogado en Madrid y por mi proximidad y vinculación a Gregorio Peces-Barba. Participé en reuniones con él como abogado demócrata y también tuvimos que luchar contra la dictadura, ya que yo me colegié como abogado en Madrid en 1968.

"El triunfo de Felipe González fue arrollador, fue un gran logro"

Tuvimos ocasión de reunirnos varias veces con José Federico de Carvajal, con Leopoldo Torres y otros compañeros socialistas, desgraciadamente ya fallecidos, y entre ellos apareció Felipe González, que venía de Sevilla a nuestras reuniones de vez en cuando, y con el que empezamos a trabajar y a luchar.

Se constituyó una Plataforma Democrática dentro del Colegio de Abogados de Madrid en la que yo participaba, estaban también Pablo Castellanos, Ruiz-Giménez y Cuadernos para el Diálogo, y todos aquellos movimientos confluyeron en una lucha antifranquista que luego fructificó en la victoria de 1982.

En aquellas elecciones fui candidato al Senado por Salamanca y estuve de senador hasta 1986, durante una legislatura.

Miguel Cid y el entonces presidente de la Junta, José María Aznar, en una imagen de finales de los años 80

P.- Su otra faceta política fue la de alcalde de Ciudad Rodrigo, entre 1983 y 1991. ¿Cuáles fueron los principales retos que tuvo que enfrentar durante su mandato?

R.- Siendo ya senador por Salamanca, elegido en 1982, se convocaron las elecciones municipales de 1983. Yo iba a Ciudad Rodrigo con frecuencia, hablaba con los compañeros y acordamos que encabezara la lista de las elecciones municipales.

Encabecé la candidatura y fue relativamente fácil la campaña por el tirón del PSOE tras la amplia victoria en las elecciones generales de octubre de 1982 y, por eso, en un territorio que no era muy de izquierdas ganó por primera vez el PSOE.

Fue una satisfacción y una gran responsabilidad gestionar una ciudad con tanta historia, prestigio pero que también tenía muchos problemas.

"El primer reto fue tratar de igualar a los ciudadanos de Ciudad Rodrigo"

El primer reto fue el de tratar de igualar a los ciudadanos de Ciudad Rodrigo porque yo veía que había desigualdades entre la parte de la ciudad que estaba dentro del recinto amurallado y los arrabales. En el recinto amurallado se recogía la basura todos los días y en los arrabales en días alternos y compramos un nuevo camión de basura.

Además, otro reto era el estado de las calles y la iluminación, en los arrabales había muchas calles sin pavimentar y sin iluminar y había que resolver esos problemas básicos. Cuando iba a una ciudad comprobaba si estaba bien o mal gobernada con si estaba bien iluminada y limpia y ese fue uno de los primeros retos.

También recuperar actividades que habían decaído, como la celebración de ferias y mercados, el prestigio del comercio, al Carnaval del Toro le dimos un empujón importante con la creación del encierro a caballo, y también adquirimos y rehabilitamos el Teatro Nuevo que había estado a punto de ser destruido.

Miguel Cid en una reunión con el entonces ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch

Costó 30 millones de pesetas y gracias a los préstamos del entonces Banco de Crédito Local y a un programa de rehabilitación de teatros del Ministerio de Obras Públicas lo adquirimos y ahora tenemos un teatro espléndido que es el centro de actividades culturales de la ciudad.

P.- ¿Considera que dejó una ciudad mejor que la que se encontró?

R.- Mucho mejor. La ciudad pasó a tener en todas sus zonas calles pavimentadas, iluminadas y limpias y unas actividades culturales, creamos también un polígono industrial para fomentar la industria en Ciudad Rodrigo, salvamos del cierre el matadero que tenía su lógica dentro de una zona ganadera.

"Ciudad Rodrigo progresó bastante en los ocho años que estuvimos en la Alcaldía"

Ayudamos al comercio en general y yo creo que Ciudad Rodrigo progresó bastante en los ocho años que estuvimos en la Alcaldía.

P.- Después de dejar la Alcaldía de Ciudad Rodrigo en 1991, ¿dejó la actividad política y se centró en la jurídica?

R.- La actividad política pasó a un segundo plano aunque siempre he seguido militando en el PSOE. Seguí siendo asesor del ministro de Justicia en Madrid, con los ministros Enrique Múgica, Tomás de la Quadra-Salcedo y Juan Alberto Belloch hasta marzo de 1996, cuando ganó el PP las elecciones y tuvimos que dejar el Gobierno.

También fui director del Gabinete del delegado del Gobierno sobre el Plan Nacional de Drogas hasta 1996, Carlos López Riaño. A partir de esa fecha, con la victoria del PP en las generales, dejé la actividad política de primera línea.

"Fui asesor del ministro de Justicia en Madrid hasta la victoria de José María Aznar en 1996"

La actividad jurídica nunca la abandoné, mi despacho siguió abierto en manos de otros compañeros, y volví a ese despacho en 1996 y seguí con mi ejercicio profesional que es la actividad que más me ha satisfecho a lo largo de mi vida.

Miguel Cid durante una visita al exministro del Interior José Barrionuevo y al exsecretario de Estado de Seguridad Rafael Vera, en la cárcel de Guadalajara en 1998

P.- Jugó un papel importante en la solicitud del indulto para el exministro del Interior José Barrionuevo y el exsecretario de Estado de Seguridad Rafael Vera, condenados por el caso GAL, ¿cómo sucedió aquello?

R.- Aquello fue con motivo del juicio y condena de José Barrionuevo y de Rafael Vera. Ellos nos habían ayudado, porque yo se lo había pedido, en el esclarecimiento de un asesinato muy triste que tuvo lugar en Ciudad Rodrigo de una chica joven que fue violada y asesinada.

Desgraciadamente, se había cerrado la comisaría de Policía de Ciudad Rodrigo pocos años antes y la población exigió seguridad y que se esclarecieran aquellos tristes hechos.

"Solicité el indulto para Barrionuevo y Vera haciendo uso de mis conocimientos jurídicos"

Yo visité a Barrionuevo y a Vera en Madrid, me ofrecieron su apoyo y me mandaron policía especializada que descubrió al autor del asesinato que fue juzgado y condenado en la Audiencia de Salamanca.

Y cuando llegó su condena yo pensé que lo lógico era que nosotros correspondiésemos y haciendo uso de mis conocimientos jurídicos solicité el indulto para ellos con las firmas de los concejales que habían estado conmigo en el Ayuntamiento.

El indulto avanzó, progresó y se concedió finalmente por el Gobierno de José María Aznar en 1998 y pudieron salir de la cárcel. Aquello fue una experiencia muy positiva y satisfactoria.

P.- En 2013 escribió el libro 'Ante el final de ETA: la fuerza del perdón', ¿que le inspiró?

R.- En el libro cuento toda la historia con Barrionuevo y Vera y también todo el tema del indulto y el perdón relacionándolo con el terrorismo de ETA, cuando hacía dos años que acababa de terminar. Yo hice el pronóstico de que la desaparición del terrorismo era definitiva, cuando había quien opinaba lo contrario.

Miguel Cid entregando un libro al dirigente sindical Marcelino Camacho en su etapa como alcalde, en la década de los 80

Yo dije que no iban a volver a las andadas porque el pueblo vasco ya estaba radicalmente contra el terrorismo. Otra cosa es que tuvieran aspiraciones políticas de otro tipo, pero ya no terroristas, y así ha sucedido.

P.- ¿Cómo ve la situación política actual en España?

R.- La situación política en España la veo desde diversas facetas. Hay cosas positivas, han avanzado los derechos sociales de la gente más necesitada pero hay cosas negativas, como son las concesiones, que a mi juicio son perjudiciales, al separatismo catalán y vasco.

Yo creo que eso es un error, entiendo que ha sido fruto de una coyuntura política en la que el Gobierno se ha visto obligado a hacer esas concesiones, pero me parece que son negativas para la unidad de España que debemos siempre preservar.

"No podemos hacer concesiones a quienes quieren romper España, es una posición completamente antisocialista"

Ya lo dijo Juan Carlos I cuando fue a Ciudad Rodrigo siendo yo alcalde, que las autonomías no se habían creado para establecer nuevas fronteras, y yo creo que, aún siendo aquello en el año 1984, está plenamente vigente.

No podemos hacer concesiones a quienes quieren romper España, como son los separatistas. Además, es una posición completamente antisocialista porque el socialismo es totalmente contrario al nacionalismo y es partidario de la unión y de la integración de todos los pueblos.

Creo que se está actuando, a mi juicio, desafortunadamente, pero en otros terrenos el avance es notorio. Esperemos que no siga lo negativo imponiéndose a lo positivo.

El entonces presidente del Congreso de los Diputados Gregorio Peces-Barba durante una visita al Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo a mediados de los 80, con Miguel Cid como alcalde

P.- ¿Apostaría por un adelanto electoral para buscar una nueva mayoría y que el Gobierno no dependiese de los partidos de los que depende actualmente?

R.- Si, yo creo que la forma de resolver los problemas en democracia es mediante la consulta electoral. Cuando hay diversas posiciones y posturas antagónicas la forma de resolverlas es haciendo una convocatoria electoral, no sé si ahora o dentro de un año pero yo creo que dilatar la situación no es nada positivo.

"La forma de resolver los problemas en democracia es mediante la consulta electoral, dilatar la situación no es nada positivo"

Y no digamos con la famosa amnistía, que está produciendo también rupturas, roces y enfrentamientos que pueden ser muy graves.

P.- ¿Y qué opinión tiene de la situación política de Castilla y León?

R.- Conozco mucho a Alfonso Fernández Mañueco como abogado y exalcalde de Salamanca con el que tuve bastante relación, y que me ha felicitado muy cordialmente en este nombramiento como hijo predilecto, y le veo débil, le veo en una posición que no es la que se debe tener para gobernar con cierta eficacia.

"Veo a Mañueco en una posición débil"

No sé hasta que punto esa situación va a avanzar en una dirección o en otra, pero la situación política de Castilla y León no es la recomendable.

P.- ¿Cómo afronta el evento de este viernes en el que se nombrará hijo predilecto de Ciudad Rodrigo?

R.- Lo espero ilusionado y espero que sea un acto bonito, agradable y emotivo. Me he preparado unas palabras que no sé si alargarlas o recortarlas [risas] porque si me pongo a contar cosas de mi mandato sería interminable.

Procuraré acotarme al protocolo que se establezca y yo creo que va a ser un acto muy cordial y espero que inolvidable.