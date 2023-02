El salmantino Sadia estrena el single 'Una noche más' y anuncia fechas de la gira 2023

El salmantino Sadia ofrece un avance del álbum 'Whiskey, Amor y Blues', mientras presenta su nuevo single, 'Una noche más'. Este álbum es el tercer trabajo discográfico del músico charro. Diez canciones de rock clásico en español con mucho 'swing' y buen hacer de la vieja escuela.

El título del álbum recoge la esencia del disco: canciones de alta graduación como ''Una noche más', 'Sal de mi cabeza' o '20 toneladas' que destilan 'rock and roll' genuino; temas como 'El río', 'La herida' o 'No volver', que muestran la parte más sentimental del disco; y 'Reina y bufón', 'Mujer cañón', 'Whisky, amor y blues' o 'Rock sin roll' donde el blues es el gran protagonista.

Todos los temas han sido escritos por Iván Sadia, excepto dos de ellos que son adaptaciones al castellano de dos clásicos: La herida, adaptación al español de The first cut is the deepest (Cat Stevens), y No volver, de Drift away (Mentor Williams). Producido por Santiago Campillo en Niculina Records (Murcia), en el álbum han participado Iván Sadia (voz y guitarra), Santiago Campillo (guitarras y coros), Aure Martín (batería), Quili Sánchez (bajo), Julio Lobos (piano y órgano Hammond), Little Fonsi (armónica) y Celia Aroca y David Sooper (coros).

Tres son los singles adelantados hasta ahora de este álbum. El primer video single 'El río' fue publicado en enero de 2022, el segundo es 'La herida', (septiembre 2022) y el tercero 'Una noche más'zzdxr, (febrero 2023). Todos los videoclips han sido realizados por Marco Leonato. El diseño gráfico del álbum es obra de Marc Bello de levitastudio.com, y la fotografía es de Carlos Bartol, de Phomatt.

Fechas de presentación

04 de marzo en El corral de las cigüeñas en Cáceres

15 de abril en El Grillo Blanco en Pelayos del Arroyo (Segovia)

21 de abril en la Sala Blackbird de Madrid

28 de abril en La Cueva del Jazz en Zamora

13 de mayo en Cocodrilo Rock Bar en Madrid (Formato Acústico)

26 de mayo en la Sala B - CAEM en Salamanca

