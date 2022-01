Hidalgo padre rechaza vender Air Europa a Iberia a diferencia de su hijo y su equipo

El presidente de Globalia y Air Europa, Juan José Hidalgo, rompe su silencio desde Santo Domingo y matiza sus palabras sobre la posible venta de Air Europa a Iberia. Tras haberle dado un portazo a IAG en declaraciones a El Confidencial, ahora aclara que su empresa “es rentable y no vamos a venderla a Iberia por un euro”.

Juan José Hidalgo asegura que se niega a vender Air Europa a Iberia, mientras su hijo Javier mantiene hilo directo con el CEO de IAG, Luis Gallego, y que su principales directivos abogan por esta operación, ante el agujero de fondos propios de la aerolínea. Una operación económica en la que en Air Europa Iberia y el Gobierno aspiran a sumar el 80% y reducir a los Hidalgo al 20%.

Hidalgo padre asegura que con los 75 millones que va a recibir de Iberia le valen para que Air Europa aguante al menos hasta junio, cuando Hidalgo vence la moratoria del Gobierno para que las compañías afectadas por el COVID-19 no se declaren o sean declaradas por terceros en quiebra. “Cuando llegue ese día, hablaremos”, sostiene.

Air Europa cerró 2020 con pérdidas de 435 millones y 2021 también ha acabado con números rojos pese a la mejoría del último trimestre, aunque el desajuste patrimonial de cerca de 600 millones no lleva de momento a la aerolínea a concurso de acreedores tras alargar el Gobierno esta moratoria al 30 de junio.

“Hasta el 1 de marzo de 2024, Air Europa no tiene que empezar a devolver el principal de los dos préstamos otorgados por el Gobierno por 475 millones. Hasta esa fecha, solo abona los intereses, por lo que para el presidente aún queda mucho tiempo para hablar de un segundo rescate. Este año, apenas tiene que pagar unos 14 millones por ese concepto”, revela El Confidencial.

“Mi empresa no se va a repartir”, asegura el máximo accionista del grupo, y añade que “lo único que vale es lo que diga Pepe Hidalgo”, en referencia a los que están negociando presuntamente a sus espaldas, y desafiando a la vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño.

La número dos del Ejecutivo, quien además representa al principal acreedor de la aerolínea con una parte de un préstamo participativo que puede convertir en capital, había asegurado previamente hace unos días que el Estado se preparaba para tomar un porcentaje de Air Europa, concretando incluso una cifra como la del 40 por ciento.

Mensaje claro de Pepe Hidalgo

Juan José Hidalgo rompe su silencio para enviar un mensaje contundente a propios y extraños: la venta de Air Europa no está ni mucho menos cerrada y no se llevará a cabo si él no da su visto bueno. En unas declaraciones a ABC, el veterano empresario saca pecho por la recuperación de la aerolínea y destaca que el "único compromiso que tiene la empresa con la SEPI hasta 2026 es pagar los intereses del préstamo".

