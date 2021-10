"Es triste que todavía, con la tecnología actual, no hayamos conseguido sintetizar la sangre"

Fernando Barbero Palomero es el actual preseidente de la Hermandad de Donantes de Sangre de Salamanca, entidad de la que conoce muy bien la dinámica, al haber ejercidio ya de vicepresidente. Barbero es un conocido profesional de los medios de comunicación de Salamanca, concretamente director de Radio Intereconomía, y en su nueva responsabilidad, promete "seguir trabajando por captar la solidaridad de los ciudadanos para que donen sangre, porque donar sangre, es donar vida".

P.- ¿Cómo surge la hermandad de donantes y cómo se vincula con Salamanca?

Mirar Hermandad de Donantes de Sangre de Salamanca nació hace hace más de 50 años. Fue a raíz de un grupo de voluntarios, de voluntarios que tenían sus trabajos. Y que empezaron, pues, a captar donaciones de lo que se llamaba de brazo brazo prácticamente cuando hacía falta sangre.

El esto era así y.

Y era algo completamente altruista y voluntario. Era gente que no estaba constituida en asociación, no estaba constituida en hermandad ni nada. Y. Y estoy y se dedicaban a eso. Era un grupo muy reducido de personas. En base a eso se fueron organizando distintas colectas y nació la figura del donante. El donante era una persona que era más o menos fiel al que donaba. Luego volvía a donar y en base a eso surgió la Hermandad de Donantes de Sangre de Salamanca. Un grupo de gente hermanos de sangre, porque donaba en su sangre y entonces las donaciones se hacían de sangre total y prácticamente, como quien dice, casi de abrazo, de abrazo, porque eran los medios sanitarios que había, que había antes.

Cuántas personas formó parte y cómo se organiza dentro de la mina?

Hay que distinguir dos cosas ahora mismo. En la actualidad, la Hermandad de Donantes de Sangre de Salamanca está constituida en asociación. Está constituida la asociación hace un montón de años. No recuerdo ahora muy bien qué año fue, pero recibió la distinción de utilidad pública. Eso que quiere decir que tenemos un un mejor dicho, un un fin público público. O sea que hay que proteger ese, ese, ese fin, ese destino que es que esa labor que desarrolla la asociación tenemos la distinción de utilidad y de utilidad pública. Y eso a qué nos habilita? Pues a lo primero recibir subvenciones de recibir subvenciones de la administración pública, pero subvenciones que no son subvenciones puntuales, sino subvenciones para el para el mantenimiento. Y ahora te digo, Luis, por qué tenemos que recibir subvenciones para el mantenimiento? Te lo voy a decir dentro de un rato. Pero lo más importante, hay que distinguir en que la la. La Hermandad de Donantes de Sangre de Salamanca está compuesta por los donantes, los hermanos y por la Junta Directiva. La junta directiva está formada en la actualidad por 16 personas un presidente, un vicepresidente, un tesorero, un secretario y los demás que son vocales. Y todos son galantes. Todos los miembros de la Junta directiva de la Junta Rectora son donantes y luego están los donantes, los donantes que no forman parte de la Junta rectora, pero que pertenecen a la Hermandad. En Salamanca aproximadamente, te puedo decir mira, el último carné emitido aproximadamente puede hablar del orden del 60 000, pero no hay sesenta mil socios ahora mismo, porque varios van falleciendo, muchos van falleciendo. Ten en cuenta que es una asociación que tiene más de sí más de 50 años de vida. Entonces, pues hay algunos que han fallecido. Otros se han ido. Ya no están aquí ya, pero puede haber activos aproximadamente activos. Entendemos por los que han realizado mínimo una donación en los últimos tres años. Pues a lo mejor doce mil personas.

Qué actividades periodísticas dentro de la asociación?

Nosotros tenemos un único fin, que es promocionar la donación altruista y voluntaria, y en base a eso explotamos nosotros todas nuestras actividades. Lo primero de todo es inculcar a los más pequeños que los más pequeños no pueden ser donantes todavía. Una persona puede ser donante a partir de los 18 años, pero nosotros llamamos a colegios a darles charlas a los de 16, 15, 16, 17 años para empezar a inculcar la donación. La importancia de la donación de sangre. Y aparte de ello, porque los escolares, sobre todo los que son más pequeños, son esponjas, son esponjas que lo asimilan todo, lo asimilan todo y luego lo sueltan en casa, de tal manera que a nosotros también nos interesa mucho que ese mensaje luego lo transmitan, lo transmitan en casa. Para qué? Para que los padres también se conciencien. Y luego, por otra parte, sea más una charla en un colegio en el que en el que van niños de 10, 11, 12 años y van los padres también, que al final es lo que es, lo que nos interesa. Y luego las actividades que priorizamos son las que directamente promocionan la donación de sangre altruista y voluntaria. Pues charlas en institutos vamos periódicamente, excepto ahora que hemos hecho un paréntesis en el tiempo de pandemia, pero vamos periódicamente a los pueblos de la provincia a entregar medallas y reconocimientos. A los donantes se les incentiva. Eso sirve de promoción para otras personas que no son donantes. Vamos a un pueblo, por ejemplo a Guijuelo, y llenamos el salón de y llenamos el salón de actos de llenamos el salón de actos de Guijuelo. Pues bueno, pues lo hacemos en el cine. En donde dónde está el cine? En el Centro Cultural. Bueno, pues ahí van donantes y gente que nos donante y ahí lógicamente, pues si logramos que una de las personas que vaya, que nos donantes se haga donante, pues eso, eso hemos ganado. Esas son las actividades que que priorizamos. Y luego otro tipo de actividades también para promocionar la sangre, que es el mantener un contacto permanente y estrecho con los medios de comunicación que no dejan de ser unos aliados perfectos para para nosotros, porque transmiten nuestro mensaje a la perfección y de manera y de manera constante. Y luego campañas promocionales que hacemos lógicamente también en los medios de comunicación.

Qué fuente de financiación tenemos?

Y la fuente de financiación que tenemos son todo subvenciones y aportaciones públicas. Te voy a decir porque hay una razón muy sencilla. Una asociación de. Atletismo, por ejemplo. Sus socios pagan una cuota o no? Nosotros, nuestros socios, son los donantes y la cuota que paga el donante es la donación de sangre. Tienes entonces al donante? No, no le puedes pedir una cuota porque ya suficiente esfuerzo le estás pidiendo para que te quede de su sangre. Entonces, digámoslo así, la cuota que pagan, claro que es lo que ocurre, que hay que mantener. La asociación como tal. Hay una persona trabajando que hay que pagarle un sueldo, hay unas instalaciones que hay que mantener, aunque las tenemos cedidas porque nos las ha cedido, nos la cede el Sacyr, la Junta de Castilla, en un espacio en el hospital. Pero hay que mantenerlo. O sea, es así. Hablamos de la Hermandad, hablamos de la hermandad porque hay que diferenciar entre hermandad y lo que son los los los puntos de colecta, que los puntos de colecta están adscritos al sistema sanitario público de Castilla y León. Pero la Hermandad se nutre solo de subvenciones públicas. Además, está regulado en una ley regional. La S.A. en N 122 está aprobada en las Cortes, en la que no la hace las Hermandades de Donantes de Sangre de Castilla y León, junto con la Federación de Donantes de Sangre Castilla y León, que aglutina a las hermandades de las provincias de de la Autonomía, se recibirán la financiación adecuada para el mantenimiento de su actividad. Entonces nosotros recibimos una subvención prácticamente mayoritaria de la Junta de Castilla y León, en este caso de la Consejería de Sanidad, y luego recibimos también subvenciones para promocionar la donación de sangre en los distintos territorios en los que actuamos, por ejemplo Salamanca Capital para realizar distintas actividades en Salamanca capital, pues el Ayuntamiento también colabora con nosotros mediante una subvención, la Diputación de Salamanca con otra subvención para promocionar la donación de sangre en los en los municipios de la provincia y luego algún que algún que otro ayuntamiento que también colabora no tiene por qué llevar a cabo una colaboración dineraria. Puede ser de otro tipo, puede ser de hacer por ejemplo un sorteo y al ayuntamiento pues comprar una serie de regalos se sortean, o sea.

Como periodista y como hombre de la información, la información es básica, muy importantísima.

Vamos a ver, o sea, mira, nos movemos ya en un mundo globalizado, Luis y y esto ya no era como antes. Antes el personal de la hermandad para intentar captar donaciones tenía que ir a los colegios, tenía que ir a los a las universidades, tenía que ir a los cuarteles e iba a los centros comerciales, iba a los grandes, a los sitios donde había grandes aglomeraciones, por ejemplo, las grandes empresas, las grandes empresas, esto ahora no. Ahora si, los medios de comunicación y hablo de medios de comunicación, los que son activos, los que trabajamos tú y yo. Luis Digamoslo así, que hay unas personas específicas que son las que se encargan de difundir la información y luego los medios de comunicación más pasivos, que son las redes sociales, en las que todos los ciudadanos digamos no? Así pues, nos encargamos de difundir una determinada, una determinada información, los medios de comunicación y la información. Para nosotros es crucial el simple hecho de que nuestra técnico Isabel, por la mañana, a las nueve y media de la mañana, mande, por ejemplo un correo electrónico, un email diciendo que nos hace falta, que hace falta sangre para el centro de terapia del grupo Cero positivo o negativo grave. Eso moviliza de tal manera todos los medios de comunicación que automáticamente lo están replicando en todos los en todos sus soportes, en todos sus espacios. O sea, ves automáticamente que unos minutos después ya está colgado en algún digital, alguna radio lo da en su informativo matinal, la televisión lo da en el informativo de mediodía. O sea, esta repercusión y esta la importancia, la que tienen los medios de comunicación en esto, que por eso tenemos una relación tan estrecha.

Cómo ha sido este año 2021 y concretamente en que ha tenido la donación, la pandemia?

Bueno, mira, si algo ha puesto de verdad a prueba los donantes de sangre, ha sido la pandemia. Mira en a principios de marzo, cuando pues antes de que se decretara el estado de alarma, que digámoslo así todo, la sociedad, todo y la economía, todo se empezó a cerrar, a cerrar a sí mismo para, para dentro. Tú sabrás que, por ejemplo, ruedas de prensa empezó, dejó de haber ya la semana antes ibas a muchos comercios y en muchos comercios ya tenían sus puertas cerradas. Prácticamente había muchos bares que ya habían limitado el aforo ya. Por ejemplo, las en las instituciones públicas, las administraciones, muchos empleados ya estaban trabajando, desde ya estaban trabajando desde casa y lo que más nos afectaba a nosotros en los hospitales, en los hospitales, se restringieron las visitas, las visitas a pacientes. Entonces, claro, eso que obligó a sacar el punto fijo de donaciones que tenemos en el Hospital Virgen de la Vega. Salto sacarlo de allí porque? Porque no era de recibo que una persona que tuviera un familiar muy enfermo, incluso hasta a punto de morirse, no pudiera ir a visitarlo al hospital. Y sin embargo, pues si pudieras ir a realizar una donación de sangre, te lo digo con todo el respeto del mundo, lo digo por el riesgo que ello conllevaba. O sea, si no dejan entrar a un familiar, por el riesgo que conlleva el riesgo de que puede meter el virus con los pies, con las manos, con lo que sea, también lo puede hacer un donante. Que vaya, que vaya, que vaya a donar. Entonces el punto fijo se cerró en el hospital y estuvo una temporada cerrado. Unos días fue cuestión de días hasta que el Ayuntamiento reaccionó y reaccionó de una manera inmensamente rápida o inmediata. Prácticamente dijo Oye, ahí tenéis la casa de las asociaciones para que instales el punto fijo, porque en el hospital no podéis. Y efectivamente, osea, el Centro Hemoterapia se puso en marcha y llevó allí hasta el punto fijo, una empresa de aquí de Salamanca, de vida de mudanzas, que además se prestó a hacer el traslado de todos los equipos, todo el equipamiento del punto fijo de manera desinteresada, gratuita, en una empresa que su dueño además es donante. Y claro, pues eso facilitó muchísimo las cosas, porque en cosa de días estaba a punto fijo funcionando en la casa de las asociaciones. Bueno, los días que no estuvo el punto fijo funcionando, Luis, el autobús seguía viniendo a la plaza de los bandos. Se preparaban unas colas que daban la vuelta a la plaza de los bandos para que la gente pudiera donar. No dan abasto el personal sanitario del que viene en el autobús, en la unidad móvil no abasto porque el autobús. Tiene la infraestructura muy limitada. No es lo mismo que un punto fijo, que hay cuatro o cinco camillas allí en autobús sólo hay dos. Entonces Caro está muy limitado. En cuanto se abre el punto fijo, respondió igual de bien o más que el punto fijo Virgen de la Vega. Pese a que ya se había decretado el estado de alarma, ya estábamos todos confinados en casa y la gente, a pesar de ello, iba a donar e iba con cierto miedo, pero iban a donar. De hecho, en el mes de marzo se registraron un montón de donaciones, un montón de donaciones. Tengo aquí los datos para que te hagas una idea. Mira. Mirá, en marzo del año 2020, 1148 donaciones en marzo de 2021. 1293 para que veas que la diferencia en marzo del año pasado estamos encerrados en casa y en marzo de este año, aunque había restricciones, pero no estábamos encerrados en casa. Para que veas que la gente respondió muchísimo. A ver si algo ha puesto de manifiesto la pandemia. Es la capacidad de los donantes para movilizarse, para seguir donando sangre. El que es donante de sangre tiene muy metido en la cabeza que la sangre es muy necesaria, que no se puede fabricar. Y una cosa muy importante. Nueve de cada diez personas van necesitando alguna vez sangre en su vida. Nueve de cada diez personas, sangre o algún componente de la de la sangre.

A raíz de esto, solo salmantinos solidarios.

Muchísimo. A ver, te podría, te podría decir que son los más solidarios, pero mira, yo desde que soy presidente, desde el mes de abril, pues he mantenido contacto con el resto de presidentes y de donantes de Castilla y León y no me veo capacitado para hacer una distinción de decir son más solidarios los donantes de Valladolid, o de Palencia, o de Soria? No son todos iguales, son todos iguales. El que va a donar sangre va a donar sangre siempre que puede. Si no va a donar sangre es porque no puede. No hay una excusa que diga mira, no tengo ganas de ir a ir a donar sangre. El donante intenta siempre sacar un hueco para ir a donar sangre y si no puede donar sangre es porque tiene una razón para no, para no doblarla. Así que yo te puedo decir que los salmantinos son muy solidarios, pero no te puedo hacer ninguna comparación con el resto de provincias de Castilla y León, porque el donante es donante aquí en Valladolid, en Soria y en Ávila.

Cuál es la situación real en este momento? Salamanca de necesidades.

Están cubiertas. Mira, no están provincia lizadas porque la sangre en Castilla de la Sangre se gestiona todo a nivel regional, porque lo gestiona el servicio público sanitario de Castilla y León es fácil y son precisas aproximadamente entre 450 y 500 donaciones diarias para cubrir el funcionamiento del sistema sanitario en nuestra comunidad. Se cubren con creces, con creces. Siempre hay. O sea, siempre hay reservas. Siempre hay una. Siempre hay una reserva. De hecho, cuando nosotros decimos el grupo tal está en rojo. No quiere decir que no haya sangre. Hay sangre. Lo que pasa es que la reserva ha bajado una determinada raya y decimos nos gusta tenerla por ahí por encima, porque nunca se sabe lo que puede pasarles. Entonces, la situación en Castilla y León, en lo que a reservas de sangre es buena, es buena por los donantes que tenemos en Castilla y León, que son. Todos estupendos, desde el primero hasta hasta el último. 450 quinientas donaciones diarias diarias son las que hace falta en toda Castilla y León. Y se cubren con creces, se cubren.

Qué se necesita principalmente en?

Mira, hay un grupo que siempre es muy necesario, Luis es el cero negativo. Eso, aunque esté en verde,

