La candidata número uno del PP al Congreso por Palencia, Milagros Marcos(I); el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo; y la presidenta del partido, Ángeles Armisén, ofrecen una declaración a medios en el Instituto Jorge Manrique de Palencia Brágimo / ICAL

El bipartidismo resiste en Palencia: el PP refuerza su liderazgo y repite empate en escaños con el PSOE

El Partido Popular en Palencia se ha vuelto a alzar como la fuerza más votada con 151.317 papeletas, lo que supone el 43,66% del total y un avance de 2,83 puntos porcentuales en comparación con los comicios generales de 2023.

Pese a este notable impulso en las urnas (22.147 votos más que hace tres años), la aritmética electoral mantiene intacto el reparto de sillones en el Congreso: dos diputados para los populares, dos para el PSOE y uno para Vox.

El Partido Socialista (PSOE) logra salvar los muebles y retener sus dos actas tras cosechar 113.740 votos, equivalentes al 32,82% de los sufragios.

Aunque la formación experimenta un crecimiento en términos absolutos de más de diez mil papeletas respecto a la cita anterior, cuando sumó 103.596, su cuota porcentual permanece prácticamente congelada con una leve subida de 0,07 puntos.

Por su parte, Vox afianza la tercera plaza y conserva su único representante parlamentario tras alcanzar los 55.806 votos (16,10%), mejorando en 0,95 puntos porcentuales su registro de hace tres años, cuando obtuvo 47.948 apoyos y el 15,15%.

Al aplicar la Ley d'Hondt sobre los cinco escaños en juego, el escrutinio refleja una pugna mucho más estrecha de lo que aparenta la foto fija del reparto final.

El PP asegura sin sobresaltos el primer acta con sus 151.317 votos y se adjudica también el cuarto escaño gracias a su segundo cociente de 75.658,5 votos, imponiéndose con holgura al resto de competidores.

Sin embargo, el quinto y último diputado en disputa se convierte en el más reñido de la noche: el PSOE logra retenerlo con su segundo cociente (56.870 votos) por un estrecho margen de apenas 1.064 papeletas frente al primer cociente de Vox (55.806), que se queda a las puertas de arrebatar ese asiento a los socialistas tras haber asegurado el tercero en orden de reparto.

En el bloque de las formaciones que se quedan sin representación en las Cortes, las candidaturas que concurren por primera vez sin referencia previa en 2023 ocupan los últimos puestos de la tabla.

Frente Amplio se sitúa como cuarta fuerza provincial al recabar 9.638 votos y un 2,78% de apoyo, una cifra que no solo queda lejos de los cocientes necesarios para entrar en el reparto, sino que ni siquiera alcanza la barrera legal mínima del 3% exigida en la circunscripción.

Finalmente, Se Acabó La Fiesta (SALF) cierra el recuento en quinta posición en su estreno electoral con 3.765 papeletas y el 1,08% de los sufragios, a gran distancia de las opciones con representación parlamentaria.