_04MABeatriz Bodero es fotógrafa de profesión, y escritora, posa con su libro 'La plaza cero veinticuatro'. Brágimo Ical

La mirada de dos décadas tras la cámara salta a las páginas: la nueva faceta de la palentina Beatriz Bodero

Beatriz Bodero lleva cerca de dos décadas detrás de una cámara en Palencia. Durante todos estos años ha observado a personas, escenas y pequeños detalles que muchas veces pasan inadvertidos.

Ahora, la fotógrafa palentina ha encontrado en la escritura otra manera de expresar esa mirada. Hace unos meses publicó ‘La Plaza Cero Veinticuatro’, su primera novela, una obra en la que aborda el dolor, la pérdida y la capacidad de escuchar a los demás desde la empatía.

La historia comenzó a gestarse hace unos tres años, aunque la idea llevaba mucho más tiempo rondándole la cabeza. Todo partió de una imagen: un edificio imaginario situado en el entorno de La Tejera de Palencia que acabaría convirtiéndose en el escenario principal de la novela.

“Siempre he tenido en la cabeza la imagen de esa plaza”, recuerda a la agencia Ical. A partir de ahí surgió una pregunta que terminaría dando forma al relato: “¿Qué pasaría si unas personas que apenas se conocen se reunieran para escuchar lo que cada una lleva dentro?”.

La respuesta se encuentra en el propio título. La plaza representa un lugar de encuentro, un espacio cotidiano en el que las personas quedan, se cruzan y pueden mostrarse ante los demás.

El cero veinticuatro, por su parte, hace referencia al teléfono de prevención del suicidio en España. “Estoy absolutamente encantada de haber elegido este título”, reconoce Bodero, que decidió mantener la cifra escrita con letras para unir ambos conceptos.

La novela nace de reflexiones que la autora lleva acumulando desde hace muchos años y no de una experiencia autobiográfica. “No hay nada biográfico en la novela”, aclara.

Su condición de persona altamente sensible y su manera de percibir el mundo le permiten acercarse a otras vidas y ponerse en el lugar de sus personajes.

Una capacidad que está presente en la construcción de una historia que invita a detenerse en los sentimientos ajenos y a preguntarse hasta qué punto escuchar a otra persona puede cambiar nuestra propia perspectiva.

“Cuando estás sufriendo, tu dolor puede ocupar casi todo lo que ves”, explica. Frente a esa situación, la palentina plantea la posibilidad de que acercarse a otras experiencias permita abrir un espacio para mirar las propias dificultades de otra manera.

No se trata de encontrar una solución sencilla al sufrimiento, sino de explorar qué sucede cuando alguien deja de estar centrado exclusivamente en sí mismo y presta atención a lo que le ocurre a quienes tiene alrededor.

Esta reflexión atraviesa una novela que también se aproxima a cuestiones como la muerte, el suicidio y el duelo, asuntos que, a juicio de Bodero, siguen siendo difíciles de abordar socialmente.

Considera que, en buena medida, vivimos de espaldas al dolor y que es necesario aprender a convivir con él. En ese sentido, uno de los planteamientos principales de la obra consiste en recordar a las personas ausentes desde el amor y no solamente desde la tristeza que deja su pérdida.

Cuando se le pregunta qué necesitamos aprender después de perder a alguien, su respuesta es directa: “A vivir con ello”. Y esa convivencia se construye, en muchas ocasiones, a través de situaciones cotidianas.

Volver a un lugar al que se acudía con esa persona, recuperar pequeñas costumbres o descubrir que un día vuelve a aparecer la risa cuando parecía que nada podía hacernos gracia. “Me interesa mucho que todo eso pueda convivir”, señala.

Es precisamente ese recorrido el que realiza el protagonista de ‘La Plaza Cero Veinticuatro’. Al comienzo de la historia sale de Palencia en una situación de vulnerabilidad y con la necesidad de poner distancia.

Quiere alejarse de aquello que le provoca sufrimiento, pero el viaje termina llevándole a tomar decisiones y a relacionarse con otras personas.

Entre Jaca, Canfranc Estación y Berdún, el personaje va descubriendo que también es posible adaptarse a una vida distinta y encontrar motivos para quedarse.

Los escenarios elegidos no son casuales. La Jacetania tiene una importancia especial en la narración y forma parte de la propia experiencia personal de la autora.

Su hermano lleva alrededor de veinte años viviendo entre Canfranc Estación y Jaca, donde ha formado su familia, por lo que Bodero ha viajado en numerosas ocasiones a esta zona.

De ahí su conocimiento de unos paisajes que considera fundamentales para el desarrollo de la historia.

La Catedral de Jaca ocupa un lugar destacado en la transformación interior del protagonista. También Canfranc Estación tiene su espacio en el relato, mientras que Berdún representa una pausa dentro del recorrido.

La relación con este último pueblo tiene, además, una particularidad: la autora decidió escribir sobre él sin conocerlo previamente por dentro ni tener una imagen precisa de sus calles.

Cuando finalmente llegó, encontró elementos que coincidían con lo que había imaginado. Le llamaron la atención su forma casi redonda, su posición elevada, las vistas abiertas y el contraste con las calles estrechas y las construcciones de otras épocas.

También prestó atención a los sonidos, desde el suelo de madera de una casa hasta el silencio del pueblo, con la carretera al fondo.

Esa capacidad para fijarse en los detalles tiene mucho que ver con su trayectoria profesional. Bodero nació en Palencia en los años setenta y lleva aproximadamente dos décadas trabajando en su propio estudio de fotografía en la ciudad.

La cámara ha sido durante años su principal herramienta para acercarse a las personas, observarlas y captar momentos que no siempre aparecen cuando alguien posa deliberadamente.

De esa experiencia ha trasladado a la escritura una forma particular de mirar. “A esperar un poco”, responde cuando se le pregunta qué le ha enseñado la fotografía sobre las personas.

Le interesa especialmente lo que ocurre entre dos momentos que podrían convertirse en una imagen. Cuando alguien deja de estar pendiente de la cámara, puede cambiar su mirada, la posición de las manos o su manera de expresarse.

Son pequeños gestos que, en ocasiones, permiten comprender mucho mejor una escena.

En la literatura encuentra una posibilidad similar, aunque con otras herramientas. “En una foto puedo trabajar con la luz que entra por una ventana y con el espacio que dejan dos personas entre ellas.

Al escribir puedo contar qué oye una de esas personas, qué le recuerda ese sonido y por qué decide quedarse un poco más”, explica. Dos formas de creación que, aunque diferentes, comparten su interés por aquello que no siempre resulta evidente.

Su manera de construir historias también está relacionada con la sinestesia y con su condición de persona altamente sensible. En su caso, todo comienza con una imagen.

“Me puedo meter en una escena y ver a través de los personajes. Como unas gafas 3D, pues también por dentro”, describe. Primero aparece una fotografía fija en su imaginación y, a partir de ella, los personajes y la historia comienzan a desarrollarse.

La escritura, sin embargo, llevaba mucho tiempo presente en su vida. Durante años fue acumulando cuadernos llenos de pensamientos, preguntas y reflexiones que ahora está convirtiendo en literatura.

No recuerda exactamente el momento en que comenzó a escribir esta novela, sino que tiene la sensación de que, cuando quiso darse cuenta, ya estaba inmersa en ella.

La primera reescritura supuso un momento especialmente llamativo, porque al volver sobre el texto descubrió que no recordaba buena parte de lo que había escrito.

Un punto de inflexión

La publicación por Europa Ediciones ha supuesto un punto de inflexión en ese proceso. Por un lado, le ha proporcionado más seguridad para compartir sus reflexiones y continuar escribiendo.

Por otro, le ha obligado a enfrentarse a una faceta que hasta ahora le resultaba menos cómoda: hablar públicamente de su propia creación.

“Siempre he tenido un pudor enorme sobre eso, y ahora esa maquinaria ha empezado y yo voy ahí”, reconoce. Poco a poco está aprendiendo a hablar con naturalidad de su trabajo y a convivir con la exposición que supone publicar un libro.

Bodero se define más como una observadora que como una escritora que busca respuestas. Le interesa plantear preguntas sobre cómo somos, cómo nos comportamos y las contradicciones que acompañan a las personas.

Tampoco cree que el sentido de la vida tenga que encontrarse siempre en un mismo lugar. Hay momentos en los que aparece al realizar algo importante y otros en los que surge de una conversación inesperada.

Incluso hay días en los que estamos demasiado ocupados viviendo como para detenernos a buscar una explicación.

En la novela también conviven la ciencia, la espiritualidad y la filosofía. La primera le ayuda a situar la vida y la muerte en una dimensión más amplia, mientras que la espiritualidad está relacionada con la capacidad de hacer silencio.

La filosofía aparece en la reflexión sobre lo sucedido, sobre nuestra manera de actuar y sobre las decisiones que tomamos. En ese contexto, la Catedral de Jaca adquiere un significado especial por lo que experimenta allí el protagonista, aunque ni siquiera él consiga explicarlo completamente.

A todo ello se suma el humor, un elemento que la autora considera necesario incluso cuando se abordan asuntos complicados. Le interesa como una herramienta para disfrutar y también para aliviar situaciones difíciles.

“Me atrae la filosofía cuando me lleva a pensar cómo vivimos. Y me interesa mucho el humor, como herramienta de disfrute y como aflojador de situaciones feas”, apunta.

La publicación de ‘La Plaza Cero Veinticuatro’ no ha supuesto el final de su relación con la literatura. Al contrario, Bodero tiene varios proyectos en marcha y reconoce que está descubriendo ahora un mundo interior creativo que quizá no había explorado hasta este momento.

“Estoy empezando a descubrir que tengo un mundo interior más creativo de lo que pensaba; me sabe muy rico estar acelerando el proceso de sacarlo todo a esta edad”, afirma.

Entre sus próximos trabajos figura ‘El amor y todo lo demás’, una propuesta que plantea un paseo y un diálogo entre ella y su perrita por un edificio imaginario dedicado al amor.

No se trata únicamente del amor de pareja, sino de un concepto mucho más amplio, dividido en habitaciones y plantas que representan diferentes formas de amar.

También tiene desarrollado ‘La Obra’, una historia ambientada durante la construcción del edificio de La Plaza Cero Veinticuatro. En ella, un pájaro, un banco, un anciano, un niño y Dios, que habla a través de carteles, observan y comentan lo que sucede a su alrededor.

Su proyecto actual es ‘El amor salió movido’, que reunirá alrededor de quince relatos y unas trescientas páginas sobre las contradicciones del amor y aquello que creemos saber de los demás. El misterio será el hilo conductor de las historias, que volverán a partir de esas reflexiones que la autora ha ido guardando durante años.

Beatriz Bodero continúa así compaginando su trabajo como fotógrafa con una faceta literaria que acaba de comenzar a mostrar públicamente.

Si durante años ha buscado detrás de la cámara esos pequeños gestos que revelan algo de las personas, ahora encuentra en las palabras otra manera de acercarse a ellas.

Su primera novela parte de una plaza imaginada en Palencia y de una pregunta que sigue abierta: qué puede cambiar cuando somos capaces de escuchar de verdad a los demás.