Espada, dos hachas y gasolina en un local del detenido que atacó la Comisaría de Palencia: ingresa en centro psiquiátrico

La investigación policial tras el lanzamiento de artefactos incendiarios contra la Comisaría Provincial de Palencia da nuevos datos.

En este caso con el registro de una propiedad del presunto autor.

Agentes de la Policía Nacional inspeccionaron durante la jornada del jueves un local que el detenido posee en la calle Saldaña (en el barrio del Ave María), donde localizaron un arsenal de objetos peligrosos y material inflamable.

Según ha informado este viernes la Jefatura Superior de Policía de Castilla y León, en el interior del inmueble se intervinieron una pistola de aire comprimido, una espada, un pincho doble, dos hachas y un cúter.

Asimismo, los investigadores hallaron dos garrafas con fuerte olor a gasolina y restos de tela de características similares a las empleadas como mechas en los cócteles molotov lanzados contra las dependencias policiales.

La entrada y registro se realizó con la autorización voluntaria del propio investigado, quien presenció la actuación acompañado de su abogado, por lo que no fue necesaria la intervención del letrado de la Administración de Justicia.

Ante la sospecha de que el local pudiera albergar sustancias explosivas, el dispositivo contó con la participación de las unidades especiales TEDAX-NRBQ y Guías Caninos de la Jefatura Superior, junto a agentes de las Brigadas Provinciales de Información y Policía Científica de Palencia.

Tras concluir estas diligencias, el detenido ha pasado en la mañana de este viernes a disposición de la titular de la Plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Palencia, en funciones de guardia.

La magistrada ha decretado su internamiento forzoso en el complejo hospitalario de San Telmo de la capital palentina.

La Policía Nacional ha querido agradecer públicamente la colaboración ciudadana y las muestras de apoyo recibidas tras un suceso que, según subrayan fuentes policiales, podría haber tenido consecuencias mucho más graves.





El ataque del lunes

Los hechos se remontan a primera hora de la mañana del pasado lunes, alrededor de las 6:30 horas, cuando el sospechoso arrojó cuatro artefactos incendiarios de fabricación casera contra la sede de la Policía Nacional en Palencia.

Uno de ellos llegó a prender al impactar en la calzada, pero las llamas se apagaron solas a los pocos minutos sin llegar a alcanzar el recinto ni provocar daños materiales o personales.

Durante las primeras inspecciones en las inmediaciones, los agentes localizaron una mochila que contenía otras ocho botellas preparadas de forma similar para su lanzamiento.

El rastreo de las cámaras de seguridad y el seguimiento de un patinete empleado presuntamente para desplazarse hasta la zona permitieron identificar y detener al sospechoso el martes por la mañana.

La investigación continúa abierta bajo la imputación de presuntos delitos de tenencia y fabricación de artefactos incendiarios, atentado contra la autoridad, daños por incendio y desórdenes públicos, aunque los investigadores han descartado desde el primer momento cualquier vinculación terrorista.