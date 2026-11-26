El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, durante el acto de campaña de este jueves en Palencia PP de Palencia

Sémper asegura que Sánchez ya no tiene "conejos en la chistera" y anticipa un tono firme en el debate: "Nadie espera abrazos"

El portavoz nacional del Partido Popular, Borja Sémper, ha salido este jueves en Palencia al paso de las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista en El País, en las que aseguraba que están tocando "con la yema de los dedos" la mayoría progresista este domingo.

Sémper ha sido contundente y ha asegurado que "cada uno se engaña como quiere o intenta engañar como considera". "Sánchez ya no tiene conejos en la chistera y ya ni las mentirijillas funcionan", ha afirmado, anticipando un tono "firme" en el debate a cuatro de esta noche porque "nadie espera abrazos".

"El 29 de noviembre veremos", ha respondido el dirigente popular, que ha asegurado percibir "una ola de cambio y de agotamiento de un ciclo político".

A su juicio, este domingo "no solo votamos cambio de Gobierno sino también seguir como hasta ahora o cambiar". "Hay una mayoría social de españoles que quieren que las cosas cambien y un cambio de ciclo y abrir un nuevo tiempo de esperanza", ha afirmado.

Un tono "firme"

Esa misma idea de cambio la ha proyectado sobre el debate a cuatro de esta noche, que enfrentará al candidato popular, Alberto Núñez Feijóo, con el propio Sánchez, con el candidato de Vox, Santiago Abascal, y con la candidata de Frente Amplio, Ada Colau.

Sémper ha adelantado que el tono de Alberto Núñez Feijóo será firme y sin concesiones. "A la hora de analizar esta última legislatura el tono no puede ser condescendiente, tiene que ser un tono firme", ha señalado.

Y ha justificado esa contundencia al describir los últimos años como "de vergüenza": "es la corrupción, la incapacidad de gestión, cómo se ha dividido a la sociedad española, que por lo tanto el análisis y la valoración tiene que ser contundente, nadie espera abrazos".

Ofrecer "una alternativa"

No obstante, ha insistido en que la crítica no será el único mensaje. "En el debate a cuatro haremos lo que hicimos en el anterior cara a cara, contarle a los españoles el diagnóstico de lo que ha sido esta legislatura, que somos críticos con ella, y la mayoría social de los españoles entendemos que también, y ofrecer un futuro y una alternativa", ha explicado.

Y ha añadido que "lo importante no es tanto la crítica que hacemos a lo mal que lo ha hecho este Gobierno, siendo importante, sino el proyecto alternativo de ilusión y de esperanza que ofrecemos a futuro".

Aunque se trata de un formato distinto al cara a cara, Sémper ha confiado en repetir el resultado exitoso del anterior encuentro.

"Un debate en el que podamos contarle a los españoles qué es lo que queremos hacer, por qué consideramos que es necesario el cambio y que España merece abrir un nuevo tiempo con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza", ha afirmado.

Para el dirigente del PP, el pulso que se percibe en la campaña es claro. "Dejar de estar enfrentados y preocupados porque las cosas no funcionan, que España vuelva a funcionar", ha apuntado. Esa, ha concluido, es la apuesta que defenderán esta noche.