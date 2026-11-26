Embarcadero del embalse de Ruesga en la montaña palentina. Brágimo ICAL

Hallan 12 granadas de mano de origen yugoslavo junto al pantano de Ruesga: unos senderistas las localizaron

La Guardia Civil ha confirmado el hallazgo de doce granadas de mano de origen yugoslavo en los alrededores del pantano de Ruesga, en el término municipal de Cervera de Pisuerga.

La historia es curiosa ya que los artefactos fueron localizados por un grupo de senderistas el pasado 7 de noviembre, que alertaron de su presencia, según han confirmado fuentes del caso a este medio.

Tras recibir el aviso, se activó el protocolo establecido para este tipo de intervenciones.

Efectivos del Equipo de Desactivación de Explosivos (EDEX) de la Comandancia de Valladolid se desplazaron hasta el lugar.

Una vez allí procedieron a la destrucción controlada de las doce granadas al día siguiente, el 8 de noviembre.

La actuación permitió neutralizar los artefactos, cuya procedencia ha sido identificada como yugoslava, sin que la Guardia Civil haya comunicado más detalles sobre su antigüedad o las circunstancias en las que pudieron acabar en las inmediaciones del embalse.

La investigación permanece abierta y continúa su curso para esclarecer el origen y las circunstancias del hallazgo.