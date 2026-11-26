Una agente de la guardia civil en la estación de tren de Venta de Baños. Fotografía: Guardia Civil de Palencia.

Acordonan la pasarela peatonal de la estación de tren de Venta de Baños tras localizar un objeto sospechoso

La Guardia Civil de Palencia ha activado, en la mañana de este jueves 26 de noviembre, el protocolo de seguridad y ha acordonado la zona tras el hallazgo de un objeto sospechoso (una olla a presión) junto a la pasarela de la estación de tren de Venta de Baños.

La Subdelegación del Gobierno en Palencia ha añadido que se ha avisado también a los vecinos en coordinación constante con la Policía Local de la localidad palentina.

Dentro del protocolo, se ha avisado al Equipo de Desactivación de Explosivos 'Edex' y al Equipo Cinológico de la Comandancia de Valladolid para que se trasladaran al lugar.

Finalmente, tras la intervención del equipo de especialistas se ha descartado que se tratase de un objeto con material explosivo.