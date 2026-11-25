Imagen de archivo del parque de bomberos del Ayuntamiento de Palencia Ayuntamiento de Palencia

Dos mujeres intoxicadas por monóxido de carbono en una vivienda de Venta de Baños

Dos mujeres, de unos 30 años, han sido trasladadas al hospital tras sufrir una intoxicación por monóxido de carbono en una vivienda de la avenida de Palencia, en Venta de Baños.

El suceso se produjo a las 23.13 horas de este martes 24 de noviembre, cuando se recibió una llamada de alerta para solicitar asistencia sanitaria para una mujer adulta que había sufrido un desmayo y que, posteriormente, presentaba dificultades para respirar.

Hasta el lugar se desplazaron una ambulancia de soporte vital básico y un equipo sanitario del centro de salud de Venta de Baños, enviados por Emergencias Sanitarias-Sacyl.

Una vez en el domicilio, los sanitarios detectaron una alta concentración de monóxido de carbono en el interior del inmueble.

Como posible origen de la intoxicación, se barajó un problema en la calefacción de gasoil. Ante esta situación, se avisó también a la Guardia Civil de Palencia, a los Bomberos de la Diputación y a las empresas suministradoras Nedgia y Repsol.

Finalmente, la ambulancia trasladó al hospital a las dos mujeres afectadas.