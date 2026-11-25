El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, clausura un acto electoral con alcaldesas y mujeres portavoces. Brágimo / ICAL

Mañueco pide “dar más pedales y con más fuerza” en la recta final y vaticina un triunfo de Feijoó en el debate a cuatro

Alfonso Fernández Mañueco no quiere que el Partido Popular baje la guardia en el último tramo de la campaña electoral.

El presidente del PP de Castilla y León pidió este miércoles a los afiliados y simpatizantes del partido en Palencia “un esfuerzo más” para conseguir la victoria de Alberto Núñez Feijóo en las elecciones generales del próximo domingo, 29 de noviembre.

“En estos momentos, confiarse es perder. El único resultado que vale es el de las urnas”, advirtió durante un acto electoral celebrado en la capital palentina.

Mañueco insistió en que no hay nada decidido y reclamó más implicación a los cargos públicos y a las bases del partido. “Hay que dar más pedales y con más fuerza”, señaló.

El dirigente popular puso el foco en el trabajo de los afiliados, alcaldes y concejales para movilizar el voto en cada municipio y barrio.

“Lo que marcará la diferencia es vuestro trabajo”, afirmó. También pidió no dejarse llevar por las encuestas y recordó el resultado de las últimas elecciones generales.

“La papeleta del PP es la única que garantiza el cambio”, defendió.

El presidente de los populares castellanos y leoneses extendió sus críticas a otros ámbitos. Citó los accidentes ferroviarios, las dificultades de acceso a la vivienda para los jóvenes, la falta de médicos y las protestas sanitarias.

También reprochó al Gobierno su relación con el campo y el medio rural, así como la situación de los regadíos y la presión fiscal sobre familias, autónomos y empresas.

Reivindicaciones para Palencia

La situación de las infraestructuras palentinas tuvo un espacio destacado en su intervención.

Mañueco recordó varios proyectos pendientes, como la autovía Aguilar-Burgos, el nuevo acceso de la A-67 a Palencia y el soterramiento ferroviario.

“Palencia necesita estar bien conectada, necesita oportunidades y necesita que el Gobierno de España deje de mirar hacia otro lado”, manifestó.

A su juicio, la provincia ha sufrido el “agravio y el abandono” del Ejecutivo central. Por ello, pidió que el descontento se traduzca en las urnas el próximo domingo.

El líder autonómico vinculó el cambio político que reclama el PP con la llegada de Feijóo a la Moncloa.

“El tiempo de Sánchez se ha acabado”, afirmó. También defendió que el candidato popular representa una nueva etapa basada en la gestión y en la recuperación de la confianza.

“Gestionar bien es una obligación moral: hacen falta soluciones, no excusas. ¡Más gestión y menos excusas!”, proclamó Mañueco, que también dirigió críticas a los ministros Redondo y Puente.

Su mensaje terminó con una nueva llamada a las urnas y a la movilización del partido. “¡Por el cambio necesario el 29 de noviembre! ¡A por la victoria!”, concluyó.