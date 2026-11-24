Imagen del Canal de Castilla en Alar del Rey. El ESPAÑOL

Subastan 19 fincas rústicas desde 62 euros: hay parcelas de regadío y terrenos de más de 6 hectáreas

La provincia de Palencia cuenta con una nueva oportunidad para quienes buscan adquirir terrenos rústicos a través de una subasta pública.

La Administración General del Estado ha sacado a la venta 19 lotes de fincas repartidos por varios municipios, con precios de salida muy diferentes en función de su superficie, ubicación y características.

Las parcelas se encuentran en localidades como Alar del Rey, Astudillo, Antigüedad, Autillo de Campos, Poza de la Vega y Frechilla.

Entre ellas hay terrenos de regadío, secano y eriales, con superficies que van desde pequeñas parcelas de apenas unos metros cuadrados hasta fincas de más de seis hectáreas.

Uno de los aspectos más llamativos de esta subasta son sus precios. El lote más barato parte de 62,20 euros, mientras que otros terrenos superan los 20.000 euros de salida.

Fincas en Alar del Rey

En la zona de Nogales de Pisuerga, perteneciente al municipio de Alar del Rey, se concentran varias de las parcelas que salen a subasta.

Son terrenos de regadío situados en el paraje de La Vega, con precios que permiten acceder a algunos lotes por cantidades reducidas.

La finca más barata de toda la convocatoria es la parcela número 70 del polígono 1, con una superficie de apenas 100 metros cuadrados, que sale por 62,20 euros.

En esta misma zona también se subastan terrenos de 1.628, 1.724 y 1.250 metros cuadrados, con precios de partida de 1.693,44, 1.839,76 y 1.339,18 euros, respectivamente.

Otra de las parcelas disponibles tiene 314 metros cuadrados y un precio inicial de 386,63 euros, mientras que una de 1.320 metros cuadrados parte de 965,20 euros.

Astudillo

Astudillo reúne varias de las parcelas más extensas de la subasta.

Entre ellas destaca un erial de más de cinco hectáreas situado en el paraje Mangada, con una superficie de 5,40 hectáreas y un precio de salida de 24.591,56 euros.

También se pone a la venta otro terreno en Valdelascubas, con más de 6,6 hectáreas y un precio de 17.370,25 euros. A estos se suman fincas de secano y otras agrupadas en un mismo lote, con superficies de varias hectáreas.

En el municipio también sale a subasta una parcela de secano de 2,28 hectáreas en el paraje Moslares, cuyo precio inicial es de 6.167,94 euros.

Terrenos de secano

La subasta incluye además terrenos en Antigüedad, Autillo de Campos, Poza de la Vega y Frechilla.

En Antigüedad se ofrece una finca de secano de 7.880 metros cuadrados en el paraje El Cura, con un precio de salida de 5.520,23 euros.

En Autillo de Campos hay una parcela de 2.600 metros cuadrados en el paraje Berbenales, que parte de 2.291,84 euros, y otra de 9.240 metros cuadrados en El Val, con un precio de 11.854,44 euros.

Poza de la Vega cuenta con varios lotes de regadío, con terrenos de entre unos 2.000 y 4.800 metros cuadrados y precios que oscilan entre los 1.373 y los 5.789 euros, según la parcela.

Por último, en Frechilla se subasta una finca de secano de más de 1,35 hectáreas en el paraje El Salgoral, con un precio de salida de 12.941,50 euros.

Cuándo y dónde

La subasta pública está convocada para este martes 24 de noviembre a las 10.00 horas, en el salón de actos de la Delegación de Economía y Hacienda de Palencia, situado en la Plazuela de la Sal, número 1, tercera planta.

Los interesados deberán constituir una garantía del 5% del precio de salida del lote por el que quieran pujar.

Las ofertas se realizarán al alza y las sucesivas pujas deberán mejorar la anterior en tramos de 100 euros.

Las condiciones urbanísticas de las fincas deberán ser consultadas por los interesados en los respectivos ayuntamientos.