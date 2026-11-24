Un vehículo de los Bomberos de Palencia Bomberos de Palencia

Tres mujeres trasladadas al hospital tras un escape de gas en la cocina de un restaurante en Palencia

Tres mujeres, de entre 22 y 43 años, tuvieron que ser atendidas este lunes tras un escape de gas por un bombona en una cocina de un restaurante situado en la Plaza Mayor de la ciudad de Palencia.

La sala de operaciones del 112 recibió el aviso a las 20.03 horas y obligó a movilizar a la policía local, al Cuerpo Nacional de Policía y a los Bomberos de Palencia.

Más tarde, se solicitó asistencia para atender a una trabajadora, que se encontraba mareada, tal y como indicaron los servicios de emergencia.

Finalmente, fueron tres las mujeres atendidas en el lugar de los hechos y posteriormente fueron trasladadas al Complejo Asistencial de Palencia.