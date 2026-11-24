Los agentes tras el ataque a la comisaría provincial de la Policía Nacional en Palencia. Fotografía: Brágimo / ICAL.

Detenido tras atacar con cócteles molotov la comisaría de la Policía Nacional en Palencia

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en Palencia como presunto autor de los delitos de tenencia y fabricación de artefactos incendiarios, atentado contra la autoridad y sus agentes, daños por incendio y desórdenes públicos.

Todo tras lanzar varios artefactos explosivos de fabricación casera contra la Comisaría Provincial de Palencia en la mañana de este lunes.

Los hechos se produjeron a primera hora del 23 de noviembre, cuando cuatro artefactos explosivos de escasa potencia fueron arrojados contra las dependencias policiales.

Como consecuencia de la acción, uno de ellos llegó a incendiarse tras impactar contra la calzada, si bien las llamas se extinguieron por sí solas pocos minutos después, sin llegar a causar daños, debido a que ninguno impactó contra el recinto.

Después de tener conocimiento de los hechos, los agentes de la Policía Nacional desplegaron un amplio dispositivo de investigación e inspección en la zona contando con el apoyo de la Jefatura Superior de Castilla y León que movilizó a las unidades de Tedax y guías caninos y con la Comisaría General de Información.

Durante las primeras gestiones, los investigadores localizaron, en las inmediaciones, una mochila con ocho botellas preparadas de forma similar a las empleadas en el ataque, lo que permitió constatar la existencia de más artefactos listos para su uso.

Las pesquisas se centraron en la identificación del autor o autores de los hechos. El avance de la investigación permitió localizar un patinete que, presuntamente, habría sido usado para desplazarse hasta las proximidades de la comisaría.

Las numerosas gestiones practicadas por los agentes condujeron a la identificación de su propietario que resultó, finalmente, ser el presunto responsable de los hechos.

Como resultado de esta investigación, el sospechoso fue detenido en la mañana de hoy en Palencia capital.

La investigación sigue abierta con el objetivo de esclarecer completamente las circunstancias que rodearon los hechos y determinar la posible existencia de nuevas evidencias relacionadas con el caso.

A la vista de los datos obtenidos hasta el momento, los investigadores descartan por completo cualquier vinculación de los hechos con actividades de carácter terrorista.