La Bonoloto deja un premio de miles de euros en Palencia

El sorteo de La Bonoloto de este lunes ha dejado un premio de Segunda Categoría, cinco números más el complementario, en la ciudad de Palencia.

Un acertante se ha llevado un premio de 47.530,86 euros. El boleto agraciado ha sido vendido en la Administración de Loterías número 15 de la capital palentina.

Además, en el sorteo de La Bonoloto de este lunes ha habido otros dos acertantes de Segunda Categoría en la ciudad de Málaga y en el municipio sevillano de Dos Hermanas.

De Primera Categoría, seis aciertos, no ha habido boletos acertantes, por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo, un único acertante podría ganar 1.300.000,00 euros.