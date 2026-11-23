Atacan con cócteles molotov la comisaría de la Policía Nacional en Palencia: los Tedax revisan una mochila sospechosa

La Policía Nacional ha activado un amplio dispositivo este lunes después de que una persona haya lanzado hasta cuatro botellas incendiarias, es decir, cócteles molotov, contra la Comisaría Provincial, donde los Tedax también trabajan sobre una mochila sospechosa que podría contener artefactos en su interior.

Los hechos han ocurrido sobre las 06:30 horas en la parte trasera de la Comisaría Provincial y los primeros indicios apuntan a un único autor o autora, aunque por el momento no ha sido localizado.

De los cuatro artefactos lanzados por parte de la persona, tres de ellos no han llegado a deflagrar, mientras que un cuarto sí que ha explotado y ha generado un pequeño incendio en el exterior del recinto policial.

Las botellas incendiarias fueron lanzadas, según las fuentes policiales consultadas, en la calle situada entre el edificio de usos múltiples y la parte trasera de la Comisaría Provincial, en una zona cercana a las instalaciones de Renfe.

Fruto del incidente, la Policía Nacional ha acordonado toda la zona y se ha restringido el paso de personas y vehículos por la calle Pedro Berruguete.

La mochila sospechosa, por su parte, ha sido localizada en el murete exterior de la comisaría y los agentes Tedax están trabajando sobre el terreno para tratar de neutralizar lo que hay en su interior, que son más botellas de características similares a las lanzadas por el individuo, según ha confirmado el subdelegado del Gobierno.

Mientras tanto, el dispositivo policial mantiene el perímetro de seguridad como medida de precaución. La investigación sigue su curso a la vez que se están revisando las cámaras de seguridad para intentar identificar y localizar al autor o autora, que previsiblemente ha actuado en solitario.

El Cuerpo Nacional de Policía ha activado la alerta antiterrorista y se ha desplegado una operación jaula para intentar frenar cualquier intento de huida del autor o autora.

Condena del subdelegado

El subdelegado del Gobierno en Palencia, Eduardo Santiago, que ha confirmado que no se han producido daños personales, ha trasladado su "condena más rotunda" tras los hechos, además de trasladar el apoyo y respaldo a los agentes de la Policía Nacional.

De la misma manera, ha sostenido que es "inadmisible" que se ejerza la violencia contra quienes "trabajan cada día para garantizar la seguridad de todos".

También ha reconocido la rápida respuesta policial y la colaboración de los servicios que se encuentran interviniendo en el lugar para tratar de restablecer la normalidad en la zona.