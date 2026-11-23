El Aguilar Film Festival (AFF) entregará el premio Águila de Oro a la actriz Victoria Abril.

El festival, que cumplirá su trigésima octava edición del 4 al 12 de diciembre, concederá además el Águila de Oro Internacional a la directora letona Laila Pakalniņa, el Águila de Oro de Castilla y León al intérprete vallisoletano Miguel Garcés y el Águila de Oro Especial al pintor Damián Simal.

Victoria Abril, ganadora de un premio Goya, dos Conchas de Plata del Festival de San Sebastián y un Oso de Plata del Festival de Berlín, acumula una impresionante trayectoria en la que destacan obras como Amantes y El Lute: camina o revienta, de Vicente Aranda; ¡Átame!, de Pedro Almodóvar; y Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto, de Agustín Díaz Yanes.

La intérprete madrileña recibirá el Águila de Oro como reconocimiento a su carrera en la ceremonia inaugural del AFF, el viernes 4 de diciembre.

De esta forma, Victoria Abril añadirá su nombre a un palmarés del que ya forman parte figuras tan destacadas del cine español como Pedro Almodóvar, la familia Bardem, Charo López, Concha Velasco, Gracia Querejeta, Icíar Bollaín, Álex de la Iglesia, Santiago Segura, Maribel Verdú, Alfredo Landa, Emma Suárez, María Barranco, Ernesto Alterio, Elena Anaya, Antonio Resines, Luis Zahera, Imanol Arias o Eduardo Noriega, entre otros.

La programación se presentó esta mañana en el Palacio Provincial de la Diputación de Palencia, con la participación del vicepresidente de la institución, Urbano Alonso; el diputado Jesús Sevilla; el delegado territorial de la Junta de Castilla y León, Antonio Rubio Mielgo; la alcaldesa de Aguilar de Campoo, María José Ortega; la concejala de Cultura, Soraya Isasi, y el director del festival, Jorge Rivero.

Asistieron también David Casañ, en representación de Galletas Gullón; Enrique Gútiez, de Veolia; Víctor González, de Eurostyle Systems, y Juan Pablo Iglesias, de Grupo Vicauto. Durante el acto, la alcaldesa definió el festival como «nuestra seña de identidad cultural» y destacó que culmina la programación cultural del año en Aguilar.

Concursos

Un año más, el Aguilar Film Festival volverá a reunir una selección de los mejores cortometrajes nacionales e internacionales.

En total, el certamen proyectará 250 películas, entre las que destacan como mayoritarias por procedencia las 69 producciones españolas. Entre los cortos programados habrá 25 estrenos, películas que serán proyectadas por primera vez ante el público, y 98 que serán estrenos en España.

Por otro lado, resulta muy significativo el dato de trabajos dirigidos o codirigidos por mujeres, que alcanza el 54,4% en la cifra total de cortos seleccionados y asciende hasta el 60% en el caso de las obras españolas que este año podrán verse en el AFF.

El concurso principal, la Sección Oficial, estará integrado por 39 trabajos, 22 de los cuales han sido producidos o coproducidos en nuestro país. Estos cortos ofrecen un interesante contraste entre los trabajos dirigidos por reconocidos y galardonados cineastas y los realizados por jóvenes autores que en muchos casos realizan su ópera prima.

Entre los primeros es reseñable la presencia del documental Memories of a friend, del director belga Olivier Smolders, cineasta que el año pasado recibió el Águila de Oro Internacional y que en 2022 obtuvo el primer premio en esta misma competición con Masques.

Por su parte, el concurso de Castilla y León contará con 20 trabajos, algunos de ellos de cineastas que también han sido premiados en Aguilar en ediciones precedentes, como los leoneses Néstor López y Juan Carlos Mostaza, la vallisoletana Sara Martínez o la burgalesa Isa Sáez.

Jorge Rivero subrayó el crecimiento de la producción de Castilla y León y el nivel de una selección que describió como “una programación súper variada, un nivel cada vez más alto”. Cuatro de los veinte trabajos participarán también en la competición internacional.

Entre ellos figura Canina, de Néstor López, que tendrá su estreno en España en Aguilar y será el cortometraje inaugural del festival, según anunció en la presentación. El director defendió el compromiso de «seguir apoyando el cine de Castilla y León con toda la fuerza que tenemos».

La tercera categoría competitiva, el concurso De Campo, permitirá contemplar diferentes perspectivas del mundo rural, una mirada que este año aportarán 18 obras. Además, los más pequeños podrán disfrutar de las sesiones matinales del concurso MiniAguilar y quienes quieran disfrutar con los cortos más divertidos podrán hacerlo en la competición denominada Ríete tú.

Ciclos y sesiones especiales

Al margen de sus diferentes secciones a concurso, el Aguilar Film Festival completará su programación con una amplia relación de ciclos, sesiones especiales y retrospectivas. Estas propuestas acercarán al público una variada selección de temas y películas, con apartados que abarcan la producción provincial, nacional e internacional.

Entre las obras que forman parte de esta categoría no competitiva se encuentra el ciclo dedicado a la directora letona Laila Pakalniņa, premio Águila de Oro Internacional y autora de un mensaje fílmico sugerente, con frecuencia cargado de un inteligente sentido del humor y en el que destaca igualmente el contenido poético.

En esas secciones fuera de concurso destacan las propuestas de cortometrajes dirigidos por mujeres, una mirada que estará presente en la sesión especial Líneas Quebradas, dedicada a la salud mental, y en Fantásticas, un espacio dedicado a cuatro interesantes propuestas de cine fantástico que llevan la firma de nuevas realizadoras españolas.

El festival contará también con Nexos, una sección que agrupa diferentes ciclos y sesiones programadas en colaboración con el British Council, el Goethe-Institut y los festivales de Gijón, Bogoshorts (Colombia), Clermont-Ferrand (Francia) y Tampere (Finlandia).

La relación de sesiones fuera de concurso se completará con un pase dedicado a los cortos realizados en la provincia de Palencia, con las obras más divertidas e irreverentes de la Noche Gamberra y con las sesiones para centros educativos que forman parte de Aula FF, un programa que el año pasado llegó a 4.000 alumnos de Primaria y Secundaria de 48 centros educativos de Castilla y León.

Actividades complementarias

Dentro de la relación de actividades complementarias, el festival volverá a mostrar una selección de cortometrajes en el Hospital Río Carrión de Palencia, una iniciativa que comenzó el año pasado y que llevará tres sesiones diferentes a los pacientes ingresados en el recinto hospitalario.

Además, el Aguilar Industry Hall volverá a convertirse en punto de encuentro para directores, programadores, filmotecas, festivales, distribuidores y plataformas de contenidos. Entre las actividades organizadas habrá una ponencia de la directora Laila Pakalniņa, diversos encuentros de festivales y talleres sobre montaje, posproducción, animación y diseño gráfico.

Por otro lado, el certamen dará continuidad a la iniciativa Árboles y estrellas, que consiste en plantar un árbol dedicado a cada una de las personas o instituciones que han recibido el premio Águila de Oro, junto con una placa con información de cada uno de los homenajeados.

Dentro de las actividades paralelas del festival también han sido programadas otras iniciativas ya habituales en años anteriores, como la participación en el concurso de ollas ferroviarias de Aguilar o los vermuts de cine, encuentros informales de los cineastas presentes en el certamen.

El Aguilar Film Festival es un certamen organizado por el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, a través de la Concejalía de Cultura, y cuenta con el apoyo de la Junta de Castilla y León, la Diputación de Palencia, Galletas Gullón, AC/E (Acción Cultural Española), Veolia, Eurostyle Systems y Grupo Vicauto.