Bomberos de la Diputación de Palencia en una imagen de archivo. El ESPAÑOL

Un hombre de 65 años y otro de 35, afectados por inhalación de humo en un incendio en una casa de un pueblo de Palencia

Dos hombres, uno de 65 años y otro de 35, resultaron afectados por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en Quintanadiez de la Vega, localidad perteneciente al municipio de Villaluenga de la Vega.

Ambos fueron atendidos por los servicios sanitarios y trasladados al Hospital de Palencia.

El incendio se declaró en una vivienda situada en la calle Cantarranas, donde, según el aviso recibido por los servicios de emergencia, las llamas se originaron en la chimenea y se extendieron al tejado del inmueble.

En un primer momento, se informó de que los inquilinos habían abandonado la vivienda, por lo que se dio aviso a la Guardia Civil y a los Bomberos de la Diputación de Palencia para intervenir en el lugar.

Sin embargo, posteriormente se recibió una nueva llamada, en esta ocasión procedente del centro de salud de Saldaña, que alertaba de la posible presencia de dos personas en el interior de la vivienda.

El personal sanitario de guardia acudió al lugar con una ambulancia de soporte vital básico para atender a los afectados.

Finalmente, los sanitarios atendieron a dos hombres que presentaban síntomas derivados de la inhalación de humo.

Ambos fueron trasladados al Hospital de Palencia para recibir atención médica.

El suceso movilizó a los servicios de emergencia, a la Guardia Civil, a los Bomberos de la Diputación y al personal sanitario del centro de salud de Saldaña.