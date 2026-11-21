El jefe de la delegación de Vox en Bruselas, Jorge Buxadé, atiende a los medios de comunicación en la Calle Mayor de Palencia. Cedida

Buxadé acusa a PP y PSOE de perjudicar a la industria con sus pactos europeos: “Si no hay empleo, no hay repoblación”

Jorge Buxadé ha reclamado este sábado en Palencia un cambio en la política industrial española para recuperar empleo y frenar la pérdida de empresas y población en las provincias.

El jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo ha responsabilizado al Gobierno de Pedro Sánchez y a las políticas de la Unión Europea de la situación que atraviesa la industria y ha acusado al PP y al PSOE de respaldar medidas que, a su juicio, perjudican a los trabajadores españoles.

Durante su visita a la capital palentina, Buxadé ha defendido el Plan Nacional de Reindustrialización que propone su partido, con el que pretende recuperar la capacidad productiva, atraer inversiones y generar oportunidades laborales.

El eurodiputado ha vinculado la pérdida de industria con el avance de la despoblación y ha insistido en que la creación de empleo es una condición necesaria para que los habitantes de las provincias puedan permanecer en ellas.

Uno de los principales argumentos de Buxadé ha sido la situación del sector del automóvil. Según los datos que ha expuesto, España ha perdido una producción de 400.000 vehículos al año y 12.000 empleos en los últimos cinco años.

El dirigente de Vox ha atribuido este retroceso a las políticas europeas de transición energética y, en particular, a las medidas del Pacto Verde.

Buxadé también ha criticado el acuerdo de PP y PSOE en Bruselas sobre los objetivos de reducción de emisiones de los vehículos, en el marco de la normativa que contempla limitar la venta de coches nuevos con motores de combustión a partir de 2035.

A su juicio, “estas decisiones ponen en riesgo la industria española y favorecen la producción en otros países”.

En este sentido, ha advertido del crecimiento de la presencia de vehículos fabricados en China en el mercado español, que ha cifrado en el 16% de las compras, y ha reclamado medidas para proteger la producción nacional y evitar que el empleo y los beneficios industriales se trasladen fuera de España.

Reindustrialización

El dirigente de Vox ha situado la reindustrialización como una de las medidas necesarias para hacer frente a la despoblación, especialmente en territorios que han perdido actividad económica durante las últimas décadas.

Su propuesta pasa por recuperar fábricas, impulsar nuevas inversiones y crear puestos de trabajo que permitan a los ciudadanos desarrollar su proyecto de vida sin tener que marcharse.

Buxadé ha ligado esta iniciativa a un plan de retorno voluntario para españoles que emigraron al extranjero por falta de oportunidades laborales. “Si no hay empleo, no hay repoblación”, ha defendido durante su intervención.

El eurodiputado ha aprovechado su visita a Palencia para pedir el voto para Vox el próximo 29 de noviembre y reclamar un Gobierno que, según ha señalado, defienda los intereses