Imagen de un concierto de órgano en Fuentes de Nava. Diputación de Palencia

La Diputación de Palencia destina más de 100.000 euros a financiar las actividades culturales de 97 pueblos

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Palencia recoge este viernes la resolución de los 97 municipios a los que llegarán los 102.449,64 euros de ayudas de la Diputación para la realización de actividades culturales durante 2026.

La convocatoria, cabe resaltar, incorpora este año una mejora para las localidades con juntas vecinales con el objetivo de que la actividad cultural pueda llegar a más pueblos y habitantes.

La novedad principal es la eliminación, por parte de la Diputación de Palencia, del requisito mínimo de cuatro juntas vecinales que se exigía hasta esta convocatoria, para recibir una ayuda complementaria.

De esta manera, todos los ayuntamientos con al menos una junta vecinal han podido resultar beneficiarios de la ayuda, ya que el cambio ha ampliado el número de municipios que han recibido la subvención para facilitar que la programación cultural llegue a las entidades locales menores.

Mientras tanto, la convocatoria mantiene los baremos generales por población, a la vez que mejora y amplía los tramos de financiación ligados al número de juntas vecinales, aumentando las cuantías y favoreciendo un reparto más equilibrado.

Estas cifras se suman a las ayudas básicas en función del tamaño del municipio y las subvenciones permitirán financiar actividades desarrolladas entre el 1 de septiembre de 2025 y el 31 de agosto del presente año.

Las actividades subvencionables son todas aquellas relacionadas con la música clásica, cine, artes escénicas, creación artística y literaria, recreaciones históricas, difusión del patrimonio cultural o publicaciones culturales, entre otras iniciativas.

La resolución contempla la aprobación de subvenciones que van de los 225 a los 6.500 euros.