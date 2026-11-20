La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, durante un pleno del Ayuntamiento palentino, en una imagen de archivo Brágimo ICAL

Denuncian que el Ayuntamiento de Palencia gasta 44.000 euros en retratos de alcaldes: "Es ego institucional"

Podemos Palencia ha puesto el grito en el cielo tras la aprobación en el pleno del Ayuntamiento de Palencia de una partida de 44.000 euros destinada a encargar ocho retratos originales de los alcaldes de la democracia.

La formación considera que se trata de "un gasto absurdo" y "un ejemplo de ego institucional alejado de las necesidades reales de la gente".

El Ayuntamiento pretende crear una galería permanente con las obras pictóricas de quienes han ocupado la Alcaldía desde 1979. Los cuadros se exhibirán en el vestíbulo de la casa consistorial, sustituyendo a las placas conmemorativas actuales, y pasarán a formar parte del patrimonio artístico municipal.

Desde Podemos no comparten el criterio. "Mientras tantas familias de Palencia llegan con dificultad a fin de mes, el Ayuntamiento prefiere gastarse 44.000 euros en colgar retratos de sus alcaldes", ha declarado Alberto Pozo, candidato de la formación, en un comunicado.

Una cuestión "de prioridades"

"Es una cuestión de prioridades: ese dinero haría mucho más bien destinado a los gastos sociales que tanta falta hacen en nuestra ciudad", ha añadido.

La formación recuerda que se trata de una partida presupuestaria aún no ejecutada y exige al equipo de gobierno que la retire y la destine a necesidades reales de la ciudadanía.

"El verdadero patrimonio de Palencia son sus vecinas y vecinos, y ninguna galería de retratos puede anteponerse a sus necesidades", insisten.

La modificación presupuestaria, aprobada este jueves, incluye también otras inversiones por 200.000 euros en distintas actuaciones urbanas. IU-Podemos y ¡Vamos Palencia! votaron en contra de la partida de los retratos al considerar que no es prioritaria ni urgente.