limentos de Palencia presente en la IX Edición de Navidad Saludable 2026 / Excelencia Gastronómica de España con el vino de Bodegas Remigio de Salas y los patés de Selectos de Castilla Cedida

Un vino y un foie de la provincia de Palencia conquistan la mesa navideña de Madrid en un menú de un prestigioso chef

Los productos palentinos han encontrado un hueco en la mesa navideña de uno de los encuentros gastronómicos celebrados en Madrid.

El vino de Bodegas Remigio de Salas, de Dueñas, y el foie de Selectos de Castilla, de Villamartín de Campos, han formado parte del menú de la IX edición de Navidad Saludable 2026, una iniciativa impulsada por la periodista Pilar Carrizosa.

La cita tuvo lugar en el Hotel Meliá Madrid Princesa y reunió productos de distintos puntos de España en una propuesta elaborada por el chef David Fernández, especializado en cocina internacional y mediterránea.

La gastronomía palentina estuvo representada por dos empresas del Club Alimentos de Palencia, la marca de calidad que promueve la Diputación para dar visibilidad a los productos agroalimentarios de la provincia.

Uno de los protagonistas fue el vino rosado Las Luceras sobre lías, de Bodegas Remigio de Salas Jalón, una histórica bodega de Dueñas fundada en 1778.

El vino acompañó distintos platos del menú y puso sobre la mesa la tradición vitivinícola de la provincia. Elaborado bajo la Denominación de Origen Cigales, destaca por sus aromas a frutos rojos, su frescura y una textura cremosa.

La segunda aportación palentina llegó desde Villamartín de Campos. Selectos de Castilla participó en la experiencia con su foie de pato, que el chef preparó a la sartén y acompañó con manzana, brioche tostado y una reducción de vino.

El plato permitió incorporar a la propuesta uno de los productos más reconocidos de esta empresa familiar, especializada en la elaboración artesanal de productos derivados del pato desde 1989.

El menú reunió otras propuestas gastronómicas, como una torta rellena de carrillera de ternera, alcachofas confitadas, tomate en distintas texturas y pargo. La parte dulce llegó con una elaboración de crema vegana de ube, con toques cítricos y un elemento crujiente.

La presencia de estas dos empresas en el encuentro forma parte de la estrategia de la Diputación de Palencia para promocionar los alimentos de la provincia y acercarlos a nuevos consumidores y profesionales de la hostelería.

A través del Club Alimentos de Palencia, la institución busca reforzar la presencia de los productores palentinos en citas gastronómicas y mercados nacionales e internacionales.