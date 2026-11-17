Visita de la Diputación de Palencia al municipio palentino de Carrión de los Condes, donde se ha iniciado este año el proyecto 'Sembrando futuro' Diputación de Palencia

Más arraigo rural: la Diputación de Palencia amplía 'Sembrando futuro' a tres nuevas localidades para llegar a 420 jóvenes

El proyecto 'Sembrando futuro' se ha ampliado este curso a tres nuevas localidades de la provincia gracias a la colaboración entre la Diputación de Palencia y la Fundación Empresa Familiar.

La iniciativa va dirigida a jóvenes de 15 y 16 años y propone "retener el talento en la provincia, fomentar el arraigo al territorio y luchar contra la despoblación rural", con herramientas de orientación vocacional.

Ello tal y como destacaron los diputados del área Social, Juan Antonio Obispo, y la delegada de Juventud, Patricia Pérez, durante la visita que han realizado a la localidad de Carrión de los Condes, donde se ha iniciado este año.

Estuvieron presentes además en la visita el diputado de la zona, Javier Villafruela, y el director general de la Fundación Empresa Familiar, Alberto Guerra, quien apuntaba que se trata de una oportunidad para conocer las ventajas que ofrece el mundo rural, las oportunidades y empleos que ofrecen las empresas.

Todo con el objetivo fundamental del programa es conseguir el arraigo de los jóvenes al territorio.

La institución provincial y la Fundación EFCL siguen trabajando juntos en este programa, que cuenta con una aportación de la institución provincial de 40.000 euros, y con el apoyo de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León.

El proyecto 'Sembrando Futuro 2026-2027: Orientación vocacional y profesional' conectará este curso a estudiantes de 4º de la ESO de nueve centros escolares de la provincia con las oportunidades del tejido empresarial local, con el objetivo de que los jóvenes estudien y se queden en Palencia, como destacan los responsables de la iniciativa.

420 jóvenes

Una iniciativa que nació en la comarca del Cerrato, con más de 300 alumnos beneficiados, y que en esta nueva edición se ha ampliado a los municipios de Saldaña, Paredes de Nava y Carrión de los Condes, para llegar a un total de 420 jóvenes alumnos en una etapa clave para la toma de decisiones académicas y laborales.

Está dividido en varias actividades como las Jornadas de Empleabilidad, que se van a desarrollar durante el primer trimestre del curso; Jornada Online para Familias y apoyo posterior a las familias, programadas para el mes de marzo de 2027.

También tutorías individuales online, entre marzo y abril de 2027 y, finalmente, visitas a empresas de la provincia durante el segundo trimestre.