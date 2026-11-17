Laila Pakalniņa, la directora letona que recibirá el Águila de Oro Internacional en el Aguilar Film Festival este 2026. Ayto Aguilar de Campoo

El Aguilar Film Festival premia la mirada de lo cotidiano de la directora Laila Pakalnina con el Águila de Oro Internacional

La organización del Aguilar Film Festival, que este año celebra su 38 aniversario, ha anunciado este martes la concesión del Águila de Oro Internacional de esta edición a la directora letona Laila Pakalniņa.

El festival tendrá lugar del 4 al 12 de diciembre y el reconocimiento a la directora letona incluye un ciclo de 12 cortometrajes que acercará al público su manera de mirar la vida cotidiana.

Junto a este homenaje, la programación incluye en su apartado fuera de concurso cine para compartir en familia, con cuatro historias de nuevas realizadoras españolas en Fantástica y una sesión sobre salud mental.

Por otro lado, las colaboraciones con otros festivales e instituciones completarán estas propuestas con películas de diferentes países de Europa.

Ciclo de Laila Pakalniņa

Entre el lunes 7 y el jueves 10 de diciembre, el cine Amor acogerá cuatro sesiones dedicadas a la cineasta letona, con obras realizadas entre 1994 y 2020.

Pakalniņa saltó al panorama internacional en 1996, cuando sus cortos The Ferry y The Mail obtuvieron el premio de la crítica internacional en Cannes. Desde ese momento, su obra ha pasado por festivales como el de Venecia o el de Berlín.

El cine de la directora letona narra historias de lugares y personas que habitualmente pasan desapercibidos. Desde una barca que cruza un río, al reparto del correo en un pueblo o la vida de una aldea alrededor de un viejo roble.

Con atención a los gestos y sentido del humor, Pakalniņa invita a descubrir lo que sucede en estos escenarios cotidianos. El Aguilar Film Festival ofrecerá documentales como The Ferry y The Oak, las obras de ficción agrupadas en la sesión 'A través del espejo' y trabajos más actuales como The First Bridge.

Cine familiar

Por otro lado, los espectadores más pequeños podrán disfrutar del universo de Elena Walf el sábado 5 de diciembre, a partir de las 12:30 horas, en el cine Amor.

Dicho pase reunirá 13 piezas breves de la animadora rusa y forma parte de la colaboración con el Festival de Gijón. Esta programación infantil contará también con ocho cortometrajes de Suiza, Noruega, Francia y Eslovenia, seleccionados con el festival de Clermont-Ferrand y previstos para el lunes día 7.

La salud mental

La sesión en torno a la salud mental reunirá cinco cortometrajes de animación, con una destacada presencia de creadoras. Entre ellos está Au cœur des nuages, de Joséphine Levy, donde se descubre la vida de una joven con TDAH que intenta orientarse entre pensamientos que se atropellan y tareas convertidas en pequeñas aventuras.

Además, Porque hoje é sábado, de Alice Eça Guimarães, mostrará el retrato de una mujer atrapada entre las obligaciones domésticas y el deseo de escapar.

Estas propuestas son dos ejemplos dentro de una oferta que ofrece diferentes formas de acercarse a la salud mental a través de las obras cinematográficas.

Fantásticas

Fantásticas, el apartado que toma el relevo de Emergentes y que este año se centra en el cine fantástico, dará cabida a las nuevas realizadoras españolas, que proyectarán cuatro cortometrajes el viernes 4 de diciembre, a partir de las 22:00 horas, tras la ceremonia inaugural.

Lo que falta, ópera prima de Sara Bermejo, muestra una mujer entre las heridas del pasado y la posibilidad de reencontrarse con un antiguo amor. Por su parte, La Maleza, TFG de Martina Rodríguez en la ESCAC, sitúa un suceso trágico en el medio rural.

Y Fantasy land, de Aitana Ahrens, propone el encuentro de dos mujeres en un lugar misterioso. Por último, La casa de enfrente, de Anna Gil, traslada a dos jóvenes hermanos a Londres para vivir con unos familiares a los que casi no conocen.

Nexos y cine europeo

Nexos reunirá seis sesiones organizadas junto a otros festivales e instituciones. Dentro de dicho apartado, el Foco Finlandia, preparado con el festival de Tampere, propone nueve películas en dos sesiones: tres documentales, cuatro ficciones y dos trabajos experimentales.

La colaboración con el Festival de Gijón acercará hasta Aguilar de Campoo una sesión de animación portuguesa con obras de Alexandra Ramires y Laura Gonçalves realizadas entre 2013 y 2024.

Por último, el British Council traerá cortometrajes británicos nominados a los premios Bafta, mientras que German Films colaborará a través de una sesión de seis obras alemanas que se han rodado en los dos últimos años.