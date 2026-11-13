Representación palentina en el stand de la Diputación Provincial en Intur 2026. Diputación de Palencia.

Palencia despliega su arsenal turístico en Intur: desde los Campos del Renacimiento hasta los quesos del Cerrato

Escaparate de referencia para el turismo de interior y apuesta directa por las experiencias familiares y el producto local. La Diputación de Palencia ha inaugurado este viernes su expositor de 150 metros cuadrados en el Pabellón 2 de la Feria de Valladolid con motivo de la XXIX edición de la Feria Internacional de Turismo de Interior (Intur 2026), que se prolongará hasta el domingo 15 de noviembre.

El diputado de Turismo, Francisco Pérez, y la diputada de Cultura, Carolina Valbuena, han abierto un espacio diseñado para posicionar a la provincia como destino predilecto de escapadas, poniendo en primer plano el Museo Territorial Campos del Renacimiento, el sello de turismo familiar y la despensa agroalimentaria palentina.

Durante todo el fin de semana, el expositor provincial funcionará como un hervidero de actividad para mostrar la historia, la naturaleza y el arte de la provincia.

El público infantil y las familias cuentan con un protagonismo destacado a través de propuestas didácticas vinculadas a la Villa Romana La Olmeda, con talleres de mosaicos romanos activos durante el sábado y el domingo, y los talleres infantiles 'Descubriendo Campos del Renacimiento'.

Complementados, además, con varios pases de la representación teatral 'El artista renacentista'.

Degustaciones gastronómicas

La gastronomía y el enoturismo ocupan otro de los ejes centrales de la programación palentina en Valladolid.

El público podrá degustar durante las tres jornadas los productos amparados bajo la marca de calidad 'Alimentos de Palencia', con catas de quesos del Cerrato Palentino y dulces tradicionales maridados con vinos de las Denominaciones de Origen Arlanza y Cigales, así como de la IGP Vino de Tierra de Castilla y León.

El programa oficial incluye además las presentaciones turísticas de los ayuntamientos de Torquemada, Aguilar de Campoo y el grupo Adri Cerrato Palentino, junto a una presentación conjunta y cata de las Rutas del Vino Cigales y Arlanza el sábado por la tarde.

Ese mismo día, a las 17:30 horas, el Ayuntamiento de Palencia y la Asociación de Cocineros 'La Bella Desconocida' ofrecerán una degustación gastronómica de leche frita.

Respaldo a 16 empresas

Más allá de la promoción dirigida al viajero final, la Diputación de Palencia ha reforzado la vertiente comercial sufragando los gastos de acreditación de 16 profesionales de empresas turísticas de la capital y la provincia.

Estos empresarios participan en las mesas de trabajo de Intur Negocios mediante reuniones rápidas de diez minutos con agencias de viajes, touroperadores y compradores nacionales e internacionales para comercializar la oferta palentina en segmentos como el turismo cultural, rural, gastronómico, religioso, de aventura o de congresos.