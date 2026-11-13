El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, clausura un acto electoral del PP de Palencia, en el Centro Cultural Provincial, junto a la presidenta provincial del partido, Ángeles Armisén. Lucía Burón Cabrero. ICAL.

Mañueco llama a "buscar cada voto" para echar a Sánchez y señala a Puente y Redondo: "son el ejemplo de la nefasta gestión"

Arranque de campaña electoral del Partido Popular en Palencia con apelación directa a la movilización ciudadana y duras críticas al Ejecutivo central.

El presidente del Partido Popular de Castilla y León y de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha participado este viernes en un acto electoral en Palencia de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, donde ha pedido el voto para su formación asegurando que en esta cita con las urnas "está en juego el futuro de España".

Durante su intervención, el dirigente autonómico ha instado a poner "punto final" al mandato de Pedro Sánchez, al que ha definido como el "peor gobierno de la democracia", y ha reivindicado a Alberto Núñez Feijóo como la "única solución de futuro" capaz de gestionar "con eficacia" y devolver la "confianza" y la "seguridad" al país.

Según los argumentos trasladados por Mañueco en el acto, el Ejecutivo socialista deja "una nefasta hoja de servicios" marcada por la "pésima gestión" y el "escándalo diario".

En este sentido, el líder popular ha vinculado directamente las políticas del Gobierno central con problemas en los servicios públicos y la seguridad:

"La mala gestión tiene consecuencias: inseguridad al subir a un tren, médicos en huelga por la incompetencia de una ministra, pulseras antimaltrato que no funcionan, accidentes ferroviarios", ha enumerado.

Recuerdo Óscar Puente

En su discurso, Alfonso Fernández Mañueco ha señalado de manera expresa a los ministros y cabezas de lista del PSOE por Valladolid, Óscar Puente y Ana Redondo, a quienes ha puesto como "el mejor ejemplo de la nefasta gestión del Gobierno de Sánchez".

A juicio del presidente autonómico, ambos representan "una gestión que arriesga la seguridad de las personas, la de los viajeros de tren y la de las víctimas de maltrato", afirmando que "nunca un gobierno como el de Sánchez ha hecho tanto daño a los servicios públicos".

Frente al Ejecutivo central, Mañueco ha defendido el modelo de gestión de su partido en Castilla y León como el ejemplo que Alberto Núñez Feijóo trasladará al Gobierno de España, destacando la posición de la Comunidad en Educación, Sanidad, Servicios Sociales y atención a mayores y dependientes, así como el transporte gratuito mediante la tarjeta Buscyl, la construcción de vivienda y las ayudas al alquiler.

El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, clausura un acto electoral del PP de Palencia, en el Centro Cultural Provincial, junto a la presidenta provincial del partido, Ángeles Armisén. Lucía Burón Cabrero. ICAL.

Asimismo, ha respaldado a los candidatos palentinos del PP — Mila, Luis Miguel, María José, Roberto, Cristina y Jorge Domingo— presentándolos como un equipo "con experiencia y trayectoria conocida" para liderar el cambio desde la provincia.

Llamamiento a buscar el voto

Pese a asegurar que en el partido "se nota la ilusión" y "las ganas", el presidente de los populares de Castilla y León ha advertido a los suyos contra cualquier exceso de confianza: "No damos nada por hecho, porque nada está ganado aún. La única encuesta que vale es la de las urnas".

Por ello, ha pedido a militantes y simpatizantes "remangarse e ir a buscar cada voto, en cada calle y en cada casa", pidiéndolo a vecinos, familiares, amigos y compañeros de trabajo.

Finalmente, Mañueco ha convocado a Castilla y León a convertirse en "un pilar esencial en una victoria histórica" el próximo 29 de noviembre, subrayando que ese resultado servirá también como "la base para las próximas elecciones municipales" con el objetivo de que España vuelva a funcionar "de la mano del Partido Popular".