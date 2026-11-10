Ángeles Armisén con la nueva directiva de la Asociación de Alzheimer. Diputación de Palencia

Armisén traslada a la nueva directiva de la Asociación de Alzheimer su compromiso por mantener la colaboración

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, ha recibido este martes 10 de noviembre a la nueva directiva de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer.

En el encuentro han participado la recién nombrada presidenta de la asociación, Cristina López García, y la vocal Elena López García.

De esta manera, Armisén ha podido conocer esta nueva etapa de la entidad y les ha trasladado el respaldo de la institución provincial a sus proyectos.

Asimismo, ha reafirmado el compromiso de la Diputación de Palencia de mantener la vía de colaboración y el apoyo a la asociación y ha puesto el foco en las personas afectadas por la enfermedad y sus familias.

Un apoyo que se traduce en la apuesta por el acompañamiento, la orientación y la atención a lo largo de todo el proceso que comprende la enfermedad.

La presidenta provincial ha destacado la importancia de la labor que desarrollan las asociaciones sociosanitarias y ha expresado su voluntad de seguir trabajando conjuntamente para dar continuidad a los programas y servicios que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas con Alzheimer y de quienes las cuidan.