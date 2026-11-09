Alimentos de Palencia conquista Alemania: 14 productores se promocionan en Frankfurt y Colonia

La Cámara de Comercio de Palencia, dentro del programa Intern@cion@lízate, patrocinado por la Diputación de Palencia, y con la colaboración de la Cámara de Comercio de España en Alemania, organizará este noviembre dos eventos de promoción internacional en las ciudades alemanas de Frankfurt y Colonia.

El evento de Frankfurt se realizará el 10 de noviembre entre las 12:00 y las 14:00 horas en el local Enamor Kitchen, un local reconocido por la comunidad española y latina en la ciudad. El evento consistirá en una degustación de productos palentinos elaborados por la chef Valentina Bedoya, acompañados por vino de la provincia.

Se espera la asistencia de cerca de 20 profesionales (importadores, directores de compras y propietarios de locales de restauración) del área de Frankfurt y el resto del estado de Hesse, conocido por albergar una gran comunidad internacional, entre los que se incluyen un gran número de españoles y sus descendientes.

La segunda degustación se llevará a cabo el 13 de noviembre entre las 19:00 y las 21:00 horas en Drihanna Koln, un concept store en Colonia que ha elaborado numerosos eventos temáticos sobre regiones españolas.

Durante el evento, profesionales del área de Colonia y alrededores harán un recorrido histórico y gastronómico por Palencia mientras degustan el vino y los productos gourmet palentinos.

También se les mostrará durante la degustación los principales atractivos turísticos de la provincia de Palencia, para lo cual, los organizadores cuentan con material cedido por el departamento de Turismo de la Diputación de Palencia.

Con todo ello, se busca dar una experiencia cultural a los invitados, diferenciando el producto palentino y añadiéndole valor frente a una competencia cada vez mayor.

El objetivo final de ambas acciones es promocionar a los productores palentinos a nivel internacional y buscar nuevas oportunidades comerciales en Alemania, país que sigue siendo el mayor mercado y la mayor economía de toda la UE.

En estas acciones, se estima que participarán en total 14 productores palentinos: Bodega Señorío de Valdesneros, Bodegas Carreprado, Pagos de Negredo, Cascajares, Pastas y Hojaldres Uko, Conservas Amo, Merpacifico, Productos Alpe, Morcillas Fuenteandrino, Quesos Cerrato, Quesos Latinos, Cárnicas Peñafría, Selectos de Castilla y Chocolates Trapa

Esta acción se enmarca dentro del proyecto Internacionalízate, que tiene el objetivo de ayudar a las empresas en su expansión internacional y que está desarrollado por la Cámara de Comercio de Palencia, gracias a la cofinanciación de la Diputación de Palencia.

Desde su puesta en marcha en 2019, el programa Internacionalízate ha trabajado con más de 110 empresas palentinas en diversas iniciativas de internacionalización.