Matías Recio, el exjuez con 2.500 sentencias en las listas de Vox que "acorrala al PSOE para llevar a Sánchez al banquillo"

De la famosa Operación Nécora a la cruzada contra el sanchismo. Años después, el cambio es tremendo, pero lo hizo “por instinto y responsabilidad política”.

Este próximo 29 de noviembre, el día de las elecciones, cuando los palentinos acudan a sus colegios electorales verán en la papeleta de Vox el nombre de Matías Recio Juárez (Palencia, 1965).

La formación de Santiago Abascal busca hacer historia consiguiendo un escaño en Palencia y arrebatándoselo al PSOE, algo que para Recio sería el mayor de los placeres.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid en 1988, este palentino de raíces profundas dio el salto en los años 90 a Galicia, una tierra marcada por el mar, el Albariño pero también por los barones de la droga.

Allí, ejerciendo como jurista y profesor de Derecho Procesal en la Universidad de Vigo, le tocó vivir en primera línea una de las páginas más convulsas de la historia judicial reciente de España.

Estuvo entre otros en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Carballo y en el de Lalín (Pontevedra).

Más de 2.500 sentencias

Durante su etapa como Juez en Régimen de provisión Temporal y Juez sustituto, entre los años judiciales 1994 y 2003, dictó 1.426 sentencias en procedimientos civiles y 999 sentencias en procedimientos penales.

Además de ser abogado fiscal sustituto entre los años 2009 y 2022

Doctor en Derecho con calificación sobresaliente cum laude (2015) y condecorado en el año 2000 con la Cruz del Mérito de la Guardia Civil por su contribución a la seguridad, algo de lo que se siente orgulloso.

Con este CV es normal que desde Ferraz le teman. Hoy, tras haber pasado por la coordinación parlamentaria de Vox en las Cortes de Castilla y León y presidir la formación en Palencia, se ha convertido en una de las piezas clave del engranaje jurídico nacional del partido, liderando desde la sombra, y ante la Audiencia Nacional.

Él es la ofensiva judicial que ejercen desde Bambú contra los casos que cercan al Gobierno de Pedro Sánchez y al entorno de José Luis Rodríguez Zapatero.

El pasado gallego de Recio huele a Atlántico, pero también a los ecos de los grandes golpes contra el narcotráfico en sus aguas. A mediados de los noventa, la justicia gallega se enfrentaba a una auténtica lacra.

“Fue una época muy interesante, apasionante. Estoy hablando de los años 90 y eso implica mucho. Hemos mejorado en cuanto a la legislación. Pero vamos a ver, la labor sigue siendo muy complicada y ahora mismo no tienen medios”.

El hoy político de Vox recuerda aquellos años con la pasión de ver las costuras del Estado frente al crimen organizado.

De aquellos días conserva tanto el reconocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como la convicción de que los cuerpos policiales necesitan más respaldo institucional.

“Y nosotros esperamos que en el futuro, seguramente cuando estemos en el Gobierno, trabajar de la mano con la Policía Nacional, con la Guardia Civil y ponerles más medios y reconocer su trabajo. Tenemos los profesionales mejores, pero hay que dotarlos de más medios”.

El regreso

Tras décadas ligado a Galicia y a la docencia universitaria, la voz de la tierra le llamó.

El regreso a Castilla y León fue una inmersión directa en la maquinaria de Vox, primero como puntal en el departamento jurídico de las Cortes autonómicas y, más tarde, asumiendo las riendas de la presidencia provincial en Palencia.

“Lo hice por instinto y responsabilidad política. Primero, por compromiso con Palencia y con mi país”. Ese mismo diagnóstico crítico es el que aplica hoy a la situación nacional. Para Recio, el paso a la política activa respondía a una urgencia del momento.

El ariete jurídico

Instalado actualmente en el corazón de la estrategia judicial de Vox, coordinándose estrechamente con nombres como Jorge Buxadé o Marta Castro, Matías Recio no modera el tono a la hora de retratar la España actual.

Ya lo dijo el portavoz en las Cortes de Vox, David Hierro, “nuestro candidato en Palencia se está dejando la piel para acorralar al PSOE y poner a Sánchez en el banquillo”. Y así es.

Desde su despacho, el equipo jurídico del partido verde se ha convertido en la pesadilla judicial de La Moncloa, personándose en causas tan sonadas como las que salpican al entorno familiar de Pedro Sánchez, el 'caso Koldo' (con Ábalos y Aldama en el punto de mira) o las recientes líneas de investigación sobre Zapatero y las famosas joyas.

Ahora también contra la ley de nietos o votar con DNI electrónico. Son un perro de caza que no suelta su presa.

“Hay que tener ya conciencia de que estamos en una situación que es insostenible”, reconoce al hablar de las causas del Gobierno y del PSOE.

El jurista palentino apunta contra lo que califica de “degradación institucional sin precedentes”, señalando directamente al Ejecutivo central.

“Lo más grave ha sido eso de querer eliminar a un juez, al que estaba investigando al hermano de Pedro Sánchez. Pero, claro, en un gobierno en el que se suenan estas cosas, pues cualquiera se puede imaginar que es capaz de cualquier cosa. De cualquier cosa. No tiene ningún tipo de escrúpulos”.

“Lo normal es tener un gobierno donde la corrupción es la excepción. Aquí no. Aquí tenemos un gobierno donde la corrupción es la norma”, añade.

Recio también se ha convertido en la pesadilla de la causa de José Luis Rodríguez Zapatero.

En este caso prefiere la prudencia procesal pero mantiene altas expectativas de justicia: “Las diligencias están en la Audiencia Nacional, con lo cual hay que esperar, pero este señor que iba a aportar todo para despejar dudas y lo único que hace es contar nubes, lo único que hay que tener claro es que la Justicia siempre actúa y se puede confiar en ella”.

Futuro

Con la mirada puesta en los próximos retos electorales y su candidatura al Congreso por la circunscripción de Palencia, Matías Recio tiene claras sus prioridades vitales y políticas.

De momento se ve “donde pueda servir mejor” a su país.



“Yo ahora soy candidato al Congreso de Vox por Palencia y estoy feliz en esta comunidad, sirviendo a los ideales del partido y del país”.

Su gran meta la tiene clara: “Mi ambición es poder cambiar las cosas y usarlas al servicio de un proyecto para España, y ese proyecto se llama Vox, y poder llevar a Abascal a la Moncloa”. Palabra de juez.

Además, es experto en el tratamiento jurídico de la delincuencia de origen extranjero, materia sobre la que ha versado su tesis doctoral, calificada con sobresaliente cum laude, ha publicado monografías y diversos artículos científicos, además de haber impartido varias ponencias en cursos universitarios.

También tiene cuatro libros publicados sobre esta materia.

Ahora, echa de menos, por cuestión de tiempo, “devorar” libros, su gran pasión, junto a la fotografía. Ahora, las causas judiciales en las que se embarca junto a Vox le dejan sin tiempo para ello.