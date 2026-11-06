Vox advierte de que recurrirá al Supremo si no se garantiza la seguridad del uso del DNI digital en las elecciones

La coordinadora jurídica nacional de Vox, Marta Castro, expresó hoy durante su visita a Palencia que en Vox "nos enorgullecemos de dar voz a tantos ciudadanos y también de ser la punta de lanza contra Sánchez. Y lo demostramos todos los días".

“Cualquier método que no pueda ser revisado, trazable por los máximos organismos que tienen que velar por la vigilancia del voto y del sistema electoral que es la Junta Electoral Central, puede ser puesto en duda”, ha asegurado sobre las votaciones del próximo 29 de noviembre.

Castro ha añadido que la Junta Electoral Central, después de lo que el Supremo le ha instado “no dudará en poner todos los medios y los elementos necesarios para poder hacer la revisión”.

“Si el voto digital necesita unas medidas añadidas para que sea trazable y no pueda ser alterado, siendo revisado, esta Junta Electoral Central es la responsable de cumplir las funciones que la Ley Orgánica le exige y no dudamos que lo hará”, ha explicado la coordinadora jurídica nacional de Vox hablando de uso del DNI digital en los comicios.

Ha añadido que “si no lo hace”, su partido “instará su solicitud” y si “hay que volver a recurrir al Supremo, lo haremos”.

“Cualquier método es susceptible de fraude como cualquier acto, cuando salen los márgenes legales, que pueda llegar a un engaño. Confiamos en el sistema siempre y cuando los medios que se pongan a disposición sean los suficientes”, ha añadido Castro.

Desde Vox “van a esperar” a que la Junta Electoral Central “lo revise, si lo ha acordado” para “ver el funcionamiento” y el partido buscará “la máxima seguridad” al voto de los españoles.

“Todo voto cuenta y es importante”, ha finalizado.

Contra el PSOE

Según ha señalado, actualmente gracias a la labor jurídica de la formación "tenemos sobre la mesa más de cincuenta imputados vinculados al PSOE".

Como ejemplos más significativos de esta labor, mencionó los casos de Zapatero y todo lo relacionado con los contratos de sus hijas, así como las condenas al hermano de Sánchez y Ábalos, donde según señaló Castro “se debe a una labor de análisis ingente que Vox se puede atribuir y que ha servido para colaborar en estas investigaciones".

Asimismo, Castro quiso incidir en cómo "la corrupción mata y lo hemos visto en Adamuz y Urda. Cuando las infraestructuras colapsan es que el dinero de los españoles no está llegando donde tiene que llegar”, ha añadido Castro.

Ha zanjado que “es mantener unas infraestructuras en orden, unos servicios de red eléctrica también en orden, que tengamos pues los elementos básicos que el Estado tiene que hacerse cargo para poder dar el servicio que necesitamos todos los españoles", zanjó.

En cuanto a las próximas elecciones generales, Castro quiso dejar claro que "ahora es el momento”.

“Sánchez ha convocado unas elecciones que estábamos deseando, porque no vemos el momento de que salgan de las instituciones, de que deje el gobierno. Ha dimitido Puente. Ha entrado Cuerpo y ha descabezado a ADIF. Muy bien. ¿Eso es suficiente? No, para nosotros no es suficiente”, ha seguido.

Marta Castro ha apuntado que “no solo hay que exigir responsabilidades políticas. También tenemos que exigir responsabilidades políticas al propio presidente", para añadir que "además de las exigencias políticas, nosotros no vamos a parar hasta exigir las responsabilidades penales”.

Porque, ha afirmado, el “delito no desaparece con una dimisión” y “los responsables tenemos que llegar al fin para que todos los españoles conozcan la verdad. Porque no solo nos la merecemos. Es que la exigimos de nuestras instituciones", zanjó.

Ley de Nietos

Sobre la Ley de Nietos que según Vox “el Supremo ha paralizado gracias a su acción”, quiso dejar claro que "necesitamos unas elecciones limpias. La ley de nietos, que el Tribunal Supremo, ha parado fue un intento de pucherazo que nos hemos encontrado nada más empezar, por eso, vamos a seguir muy vigilantes para que esas elecciones sean transparentes, trazables y desde luego en un entorno de pluralismo como también exige Vox”, ha añadido Castro.

Para finalizar ha exigido la “aplicación de la ley” apostando por “no hacer ninguna excepción”.