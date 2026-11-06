El presupuesto de la Diputación de Palencia crece un 6,27% en 2027 y aumenta un 7% las inversiones con fondos propios

La Diputación de Palencia ha presentado en la comisión de Hacienda este viernes, 6 de noviembre, el anteproyecto de presupuestos 2027 de la institución provincial, que contempla un crecimiento del 6,27%, el mantenimiento de la deuda cero y una subida del 7% de las inversiones con fondos propios, así como nuevos servicios en el medio rural y la mejora de los existentes.

La encargada de llevar el anteproyecto a la comisión ha sido la diputada de Hacienda y vicepresidenta primera, María José de la Fuente, quien ha destacado que el incremento se produce, además, sin nuevas aportaciones de fondos europeos, una vez han sido ejecutados y justificados todos los proyectos financiados.

Respecto al capítulo de personal, este aumentará un 12% debido a la incorporación de 22 nuevos bomberos, que se sumarán a los efectivos actuales para completar las plantillas de los parques de Saldaña y Aguilar.

El objetivo que se han marcado es alcanzar en 2027 una plantilla de 56 profesionales, integrada por 46 bomberos y 10 cabos.

Con la ampliación, el equipo de Gobierno provincial pretende avanzar en su compromiso de profesionalizar el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y con la dotación de los recursos humanos que se necesitan para mejorar la capacidad de respuesta.

Las cuentas también contemplan la estabilización de la plantilla de la residencia de San Telmo y completar, a su vez, la Red Viaria e Infraestructuras Urbanas.

En cuanto a la movilidad, el anteproyecto incluye un aumento de 100.000 euros para el programa Dipucar de transporte a la demanda, que facilita la movilidad de los habitantes de los municipios rurales.

Las inversiones se aumentarán un 7% con financiación propia para actuaciones de interés provincial, una vez han finalizado y justificado los proyectos financiados con fondos europeos.

Entre estas está el Plan Provincial de Abastecimiento, que cuenta con una dotación que supera el millón de euros. La planificación permitirá conocer las necesidades de cada zona, definir las soluciones más pertinentes y ordenar las futuras inversiones en infraestructuras.

La finalidad es garantizar el acceso al agua de calidad como una condición básica para la calidad de vida de los vecinos y para el desarrollo de cualquier localidad palentina.

Por otro lado, el programa Rehabitare aumenta su dotación en más de un 64% para continuar dando respuesta a la principal preocupación de los vecinos, mientras que la partida para el programa de repoblación crece casi un 56% en el marco de la lucha contra el reto demográfico.

El anteproyecto incorpora un nuevo programa de gestión de residuos, dotado con 750.000 euros, para apoyar a los municipios de menor tamaño en esta materia.

También aumenta en 400.000 euros la dotación de la Caja de Cooperación Local, destinada a facilitar préstamos a los ayuntamientos para atender sus necesidades de financiación.

De esta manera, el equipo de Gobierno quiere continuar centrando sus esfuerzos en atender las necesidades y prioridades de los ayuntamientos de la provincia. El documento presentado a la Comisión de Hacienda inicia ahora su tramitación y será objeto de análisis por parte de los grupos políticos.