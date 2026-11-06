La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, ha presentado las nuevas prestaciones en materia de residuos Diputación de Palencia

La Diputación de Palencia llevará cinco puntos limpios móviles a los pueblos y repartirá 110 contenedores de ropa

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, ha presentado este viernes, 6 de noviembre, las nuevas prestaciones que pondrá en marcha la institución provincial en materia de tratamiento de residuos, en las que se han incluido cuatro líneas.

Ha estado acompañada por el diputado de Acción Territorial, Urbano Alonso, y el gerente del Consorcio Provincial de Residuos, Pedro Luis Castrillo. Las nuevas líneas contemplan la recogida de enseres y residuos voluminosos, la biotrituración de restos de poda, la instalación de puntos limpios móviles en pequeños municipios y núcleos de población, y la recogida selectiva de residuos textiles.

En este momento estas actuaciones se encuentran en fase de redacción de pliegos y están enmarcadas en el trabajo de asistencia y cooperación con los ayuntamientos y mancomunidades a través del Servicio de Infraestructuras Urbanas y Ambientales del Consorcio Provincial de Residuos.

Estas prestaciones, asimismo, se incluyen en las medidas estratégicas 11 y 12 sobre gestión de residuos y economía circular en el medio rural de la Agenda Rural de Palencia, la hoja de ruta que guía todas las políticas que ponen en marcha la institución provincial.

Tal y como ha anunciado Armisén, la Diputación de Palencia, junto al Consorcio de Residuos, coordinará la prestación de servicio de recogida de enseres y residuos voluminosos, centralizando la planificación logística, el transporte, el diseño de rutas y la entrega final a un gestor autorizado.

Los municipios, de esta forma, podrán contar con un sistema provincial organizado para la recogida de los residuos que, por sus dimensiones o características, no pueden depositarse en los contenedores habituales.

Respecto al servicio de biotrituración in situ de restos de poda, la institución provincial desplazará la maquinaria necesaria a las localidades que lo soliciten para facilitar la gestión de los restos vegetales generados en la población.

Otra de las novedades, dentro de la colaboración con la Junta, es la puesta en marcha de cinco puntos limpios móviles, que han sido suministrados por el Ejecutivo autonómico junto a dos camiones eléctricos para su transporte y cuatro puntos de recarga.

Con ello se organizará un servicio provincial a demanda de los ayuntamientos interesados. Está prevista, para su funcionamiento, la contratación de una empresa especializada que se encargará de la gestión operativa de los vehículos y equipamientos, garantizando la trazabilidad adecuada de la gestión de los residuos.

La cuarta línea es la recogida selectiva de residuos textiles para los que la Diputación de Palencia cuenta con 110 contenedores específicos que serán repartidos por la provincia.

La gestión de su recogida, transporte y clasificación se llevará a cabo mediante un contrato con empresas que aseguren la trazabilidad de los residuos y su destino a canales de reutilización, donación a colectivos vulnerables o reciclaje industrial.

Por último, de forma paralela y complementaria, la institución impulsará una campaña global de educación y concienciación ambiental a nivel local con la finalidad de maximizar el impacto de estas cuatro líneas de actuación.

Esta acción transversal contará con la colaboración del Consorcio de Residuos e incluye la unificación de la identidad visual y la señalización de los puntos de depósito, la colaboración con las Escuelas para la Sostenibilidad y el desarrollo de campañas específicas sobre ropa y calzado, aparatos eléctricos y electrónicos y enseres.

El objetivo de estas iniciativas es facilitar a los ayuntamientos el cumplimiento de sus obligaciones, especialmente a los de menor capacidad de gestión, mediante servicios compartidos, infraestructuras y recursos técnicos que permitan mejorar la recogida y el tratamiento de los residuos.

Las medidas se orientan también a impulsar la prevención, la reutilización y el reciclaje, avanzar hacia un modelo de economía circular y adaptar la gestión de los residuos a las necesidades de los municipios y núcleos de población de la provincia.

Líneas de ayudas

Junto a las novedades, la Diputación de Palencia dispone de un conjunto de líneas de ayudas para cubrir las necesidades prioritarias en materia de gestión de residuos, que se suma a las líneas de inversión ya existentes, y que suman cerca de 349.000 euros.

Entre las líneas de actuación está la convocatoria de ayudas para inversiones en infraestructuras y equipamientos de gestión de residuos de competencia local, correspondiente al periodo 2025-2026 y dotada con 348.997 euros.

A esta convocatoria, que se publica cada año, pueden acogerse los ayuntamientos y mancomunidades con competencias en la recogida de residuos.

En el marco de esta convocatoria se han subvencionado nueve puntos limpios, seis áreas de aportación de residuos, un proyecto de contenedorización para la recogida separada de biorresiduos, tres proyectos de recogida de residuos destinados al compostaje y una planta de reciclaje de restos de poda forestal, jardinería y otros restos vegetales.

Otra de las líneas es el programa de compostaje doméstico, comunitario y de gestión de restos de poda de la convocatoria Palencia de A Huebra, que contempla 163.854 euros para el periodo 2023-2026.

Esta línea da continuidad a las actuaciones desarrolladas desde el proyecto piloto Residuo Cero, puesto en marcha entre 2018 y 2019, y permite financiar materiales y programas de compostaje comunitario y gestión de restos vegetales.