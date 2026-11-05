El yacimiento arqueológico que quiere ser un gran atractivo romano del Camino de Santiago

Visita de la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, al Yacimiento de La Tejada. Fotografía: Diputación de Palencia.

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, ha visitado hoy el yacimiento arqueológico de La Tejada, en Quintanilla de la Cueza, para comprobar sobre el terreno el avance del proyecto de reforma, cubrición y adecuación del recinto.

Durante el recorrido ha estado acompañada por la diputada de Cultura, Carolina Valbuena; la alcaldesa de Cervatos de la Cueza, Inmaculada Malanda; y el alcalde pedáneo de Quintanilla, Lorenzo Heredia.

A la cita también han asistido los arquitectos de la Institución provincial autores del proyecto y Eduardo Rubio, representante de la empresa adjudicataria, Hermanos Rubio Grupo Constructor Herce, S.L.U.

La intervención, que cuenta con un presupuesto de adjudicación de 5.025.513,76 euros, avanza a buen ritmo y supera ya el ecuador de su desarrollo.

Hasta la fecha, se han ejecutado y certificado obras por valor de 3.306.314,66 euros, lo que representa un 65,79 por ciento del total del proyecto, y por lo tanto está pendiente de ejecutar 1.719.199,10 euros, un 34,21 por ciento.

El objetivo principal de esta actuación es modernizar las infraestructuras, garantizar la conservación de los valiosos mosaicos y sistemas de calefacción romanos (hipocaustos), y mejorar significativamente la experiencia del visitante.

Las obras

El primer y más fundamental paso de la obra consistió en asegurar la integridad del yacimiento mediante un riguroso sistema de protección multicapa (lámina geotextil, arena, casetones de poliestireno, grava volcánica y tableros aglomerados).

Una vez blindados los restos, se procedió a la retirada controlada de la cubierta de fibrocemento y a la demolición completa de la antigua nave. En la actualidad, la nueva infraestructura ya dibuja su volumen definitivo.

Tras la cimentación y el levantamiento de los muros perimetrales de hormigón, se ha erigido la estructura de cerchas metálicas. Los cuerpos intermedios ya disponen de losas filtrantes y forjados colaborantes, mientras que los volúmenes principales han sido cubiertos con paneles sándwich y chapa de acero corten. Asimismo, ya se han ejecutado los forjados de los recintos interiores destinados a albergar oficinas, sala principal, aseos y almacén.

Recta final

Las actuaciones pendientes, que suponen el 34,21 % del presupuesto (1.719.199,10 euros), se centrarán en los acabados, la accesibilidad y la dotación de servicios técnicos. En las próximas semanas comenzarán los trabajos de revestimiento con chapas de acero y la instalación de cerramientos de policarbonato y lamas.

Uno de los hitos más esperados de esta fase final será la culminación de la pasarela peatonal metálica volada y su acristalamiento. Esta estructura permitirá recorrer el yacimiento desde una perspectiva privilegiada sin interferir con los restos arqueológicos.

El proyecto se completará con las labores de solado, la urbanización del entorno y la implementación de sistemas de climatización, iluminación e instalación solar, garantizando un edificio energéticamente eficiente.

Inversión estratégica

Este proyecto supone una inversión global superior a los 5 millones de euros, de los cuales 3 millones proceden de una ayuda del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (dentro del programa de mejora de la competitividad y dinamización del patrimonio histórico con uso turístico).

A esta financiación se suma una aportación de 125.000 euros de la Junta de Castilla y León, mientras que la Diputación de Palencia asume más de 1,9 millones de euros, reafirmando su compromiso con la puesta en valor del patrimonio histórico provincial.

La meta de la Institución es que La Tejada se convierta en un enclave "gemelo" y complementario de la Villa Romana La Olmeda, ampliando la oferta cultural vinculada al legado romano. Además, su ubicación a un kilómetro del trazado actual del Camino de Santiago Francés supone un valor añadido, ofreciendo un nuevo punto de interés para miles de peregrinos y reforzando otras iniciativas culturales de la provincia como Campos del Renacimiento.

Sobre el yacimiento

La Tejada cuenta con un amplio conjunto de estancias decoradas con pavimentos de mosaico y provistas de un avanzado sistema de calefacción (hipocaustum), reflejo del lujo y la comodidad en esta zona del Imperio Romano entre los siglos I y V d.C. Aunque tradicionalmente se ha definido como una explotación agropecuaria o villa romana, la magnitud de sus estructuras sugiere que los restos actualmente visitables podrían corresponder a las termas de una gran edificación destinada al hospedaje de viajeros. Este complejo daría servicio a quienes transitaban la cercana vía romana que comunicaba Burdigala (Burdeos) con Asturica Augusta (Astorga).