La apuesta ganadora fue validada en el despacho receptor número 59.395, situado en el número 1 de la calle Virgen del Brezo de Palencia. Onlae

Un boleto sellado en Palencia agraciado con miles de euros en la Primitiva: se genera un bote de 3,5 millones

La suerte ha sonreído a Castilla y León en el arranque de la semana.

El sorteo de La Primitiva celebrado ayer lunes, 2 de noviembre ha dejado un importante premio de 48.573,22 euros en la provincia de Palencia, tras registrarse un boleto acertante de segunda categoría en la capital.

En concreto, la apuesta ganadora fue validada en el despacho receptor número 59.395, situado en el número 1 de la calle Virgen del Brezo de Palencia.

El boleto logró acertar cinco números y el complementario de la combinación ganadora, que estuvo compuesta por los números 24, 25, 46 y 47 (además del complementario 02 y el reintegro 2).

Este premio de segunda categoría (5 aciertos + complementario) ha estado muy repartido en el sorteo de este lunes, ya que únicamente se han registrado dos acertantes en todo el territorio nacional.

El segundo boleto agraciado con la misma cantidad fue sellado en la administración de loterías número 10 de Alcalá de Henares (Madrid), situada en la calle Torrelaguna.

Al no haberse registrado acertantes de categoría especial (6 aciertos + reintegro) ni de primera categoría (6 aciertos), el fondo destinado a ambas categorías se acumula en forma de bote para el próximo sorteo, donde un único acertante de primera categoría con categoría especial podría llegar a ganar 3.500.000,00 euros.