El Alto de la Varga, en la Ruta de los Pantanos, en la provincia de Palencia Diputación de Palencia

Naturaleza, castillos y arte románico: Palencia ofrece planes para toda la familia en el puente de Todos los Santos

La versatilidad de recursos convierte a la provincia de Palencia en la mejor alternativa de viaje para todos los públicos durante este puente de Todos los Santos.

La provincia palentina es un paraíso para el turismo activo y de naturaleza, un remanso de paz para los amantes de la cultura, el patrimonio y una apuesta por la buena gastronomía.

Por ello desde el servicio de Turismo de la Diputación de Palencia, bajo la marca Palencia Turismo se abren las puertas para que el visitante pueda disfrutar de la opción que le sea más interesante.

Naturaleza

Las propuestas son variadas y muy interesantes, desde senderismo de autor, con recorridos por la Red de Senderos de los Espacios Naturales de la Montaña Palentina.

También cimas emblemáticas. Para los más montañeros, les esperan desafíos como el Pico Espigüete (más de 2.400 m.) o las cumbres de Curavacas y Peña Prieta (superando los 2.500 m.), ideales para hacer escalada y trekking.

El Geoparque Mundial Unesco Las Loras, en el extremo noreste, ofrece un paisaje de formaciones rocosas únicas, ideal para apasionados por la geología o quienes aprecian la diversidad de flora y fauna endógenas y que buscan contrastes naturales.

Por otro lado, una aventura fluvial en el Canal de Castilla. Una obra de ingeniería del siglo XVIII, hoy convertida en un remanso de tranquilidad y conexión natural. Es posible surcar sus aguas a bordo de las embarcaciones turísticas siempre con reserva previa durante todos los días del puente.

Cultura y patrimonio

Para los amantes de la historia, Palencia abre sus principales recursos con horarios especiales para aprovechar al máximo el puente de todos los Santos.

Villa Romana La Olmeda y Museo de Saldaña: los viajeros podrán admirar la impresionante colección de mosaicos figurativos de la villa y completar la visita en el Museo de Saldaña y la colección de hallazgos de la villa. Toda la información en la web www.villaromanalaolmeda.com

Un grupo de turistas en Támara de Campos Diputación de Palencia

Castillo de los Sarmiento: esta fortaleza medieval, también conocida como el Castillo de Fuentes de Valdepero, estará abierta este puente. Más información en el teléfono 687 93 07 38.

Museo Territorial Campos del Renacimiento: la red de museos más importante de arte religioso de la comarca de Tierra de Campos ofrece una ruta cultural ineludible.

Sus sedes incluyen las iglesias-museo de Becerril de Campos, Cisneros, Fuentes de Nava y Paredes de Nava. Más información en el teléfono 659 00 42 99. En su horario habitual de jueves a domingo.

Programa de Apertura de Monumentos: veintiún templos abren sus puertas para descubrir el corazón artístico y monumental de la provincia gracias al Convenio de Apertura de Monumentos entre la Diputación de Palencia y la Diócesis palentina. Son los siguientes:

- Ampudia, Iglesia de San Miguel: De 12:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 19:00 h.

- Amusco, Iglesia de San Pedro: De 10:30 a 12:30 h.

La villa romana de La Olmeda Diputación de Palencia

- Astudillo, Iglesia de Santa Eugenia: De 17:00 a 20:00 h.

- Autillo de Campos, Iglesia de Santa Eufemia: De 12:30 a 14:30 h.

- Baltanás, Iglesia de San Millán: De 12:30 a 14:30 h.

- Becerril de Campos, Iglesia de Santa Eugenia: De 11:00 a 14:00 h.

- Carrión de los Condes. Santa María: De 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 h.

- Cervera de Pisuerga. Ntra. Sra. de la Asunción - Virgen del Castillo: De 11:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 19:00 h.

La iglesia de San Martín de Frómista Diputación de Palencia

- Cevico Navero, Iglesia de Nuestra Señora de la Paz: De 10:30 a 12:30 h.

- Cevico de la Torre, Iglesia de San Martín: De 17:00 a 19:00 h.

- Dueñas, Iglesia de Santa María: De 17:00 a 20:00 h.

- Frechilla, Iglesia de Santa María: De 10:30 a 12:30 h.

- Fuentes de Nava, Iglesia de San Pedro: De 17:00 a 20:00 h.

- Fuentes de Valdepero, Iglesia de Nuestra Señora de la Antigua: De 11:00 a 14:00 h.

El Museo Campos del Renacimiento, en Fuentes de Nava Diputación de Palencia

- Grijota, Ermita Virgen de los Ángeles: De 17:00 a 19:00 h.

- Husillos, Iglesia de Santa María: De 17:00 a 20:00 h.

- Palenzuela, Iglesia de San Juan: De 11:00 a 14:00 h.

- Piña de Campos, Iglesia de San Miguel: De 12:30 a 14:30 h.

- Torremormojón, Iglesia de Nuestra Señora del Castillo: De 17:00 a 19:00 h.

- Villamuriel de Cerrato, Iglesia de Santa María: De 11:00 a 14:00 h.

- Villaumbrales, Iglesia de San Juan: De 12:00 a 14:00 h.

El Museo Diocesano, ubicado en el Palacio Episcopal de la capital palentina, también ofrece un amplio horario de visitas durante el puente:

• Jueves, viernes y sábado: de 10:30 a 13:30 h. y de 16:30 a 19:30 h.

• Domingo: de 10:30 a 13:30 h.

• Lunes: de 10:30 a 12:30 h.

Palencia es tu ruta

Además, es el momento perfecto para descubrir el patrimonio de Palencia de la mano de guías oficiales y un programa de visitas guiadas a algunas de las iglesias más emblemáticas de la provincia, a través del programa.

El mismo tendrá lugar el sábado 31 de octubre. Punto de encuentro - 10:30 h. Támara de Campos – Iglesia San Hipólito el Real / Frómista – Iglesia de San Martín / Villalcázar de Sirga – Iglesia de Santa María La Blanca

Entradas al precio de dos euros para el público general y gratuita para niños de hasta 12 años (el traslado correrá por cuenta de los participantes).

Se pueden adquirir a través de la plataforma www.notikumi.com . Más información: Oficina de Turismo de Palencia. C/Mayor, 31. Teléfono 979 70 65 23

Este puente también es perfecto para descubrir la oferta de enoturismo. Por Palencia discurren dos rutas del vino, Cigales y Arlanza, unidas a recursos vinculados al vino desde hace siglos, con bodegas visitables y barrios de bodegas declarados Bien de Interés Cultural.

Asimismo, Palencia se consolida como una alternativa idónea para quienes buscan viajar con niños y disfrutar de unos días de desconexión.

La provincia, respaldada por la distinción del Sello de Turismo Familiar, pone a disposición de los visitantes una completa oferta de experiencias adaptadas a todas las edades.

A la que se suman en estas fechas numerosas actividades y propuestas ambientadas en Halloween repartidas por las diferentes localidades palentinas.

Toda la información se puede encontrar en la página web www.palenciaturismo.es, en la que se puede encontrar información sobre rutas y otras alternativas turísticas vinculadas a la naturaleza, la historia, el arte o la gastronomía para disfrutar de estas fechas en familia, en pareja o con amigos.

También se puede llamar al número de teléfono 979 70 65 23 o recibir información a través de los perfiles de Palencia Turismo en las redes sociales.