Baltanás aplaza al domingo 1 de noviembre su Feria del Queso y el Vino por el luto nacional tras el accidente de Urda
La cita se iba a celebrar el 30 y 31 de octubre. Está cargada de solidaridad, con 22 expositores, catas y muchas actividades más.
Más información: La historia de la Feria del Queso y el Vino de Baltanás, 15 años después: “Son dos grandes embajadores de nuestro pueblo”
El Ayuntamiento de Baltanás ha informado de que, por motivo del luto nacional decretado por el Gobierno por el accidente ferroviario de Urda, aplaza la Feria del Queso y el Vino al domingo, 1 de noviembre.
Con este cambio la apertura de la feria tendrá lugar a las 11:30 horas en el Auditorio Labaranda y la inauguración oficial tendrá lugar a las 12:00 horas de ese domingo, 1 de noviembre.
La cata del vino y el queso tendrá lugar a las 12:45 horas y el taller infantil a la misma hora.
La visita al barrio de las bodegas, comenzará a las 17:00 horas, con salida desde el auditorio Labaranda y el reparto de flan de queso será a las 18:30. El sorteo de las cestas tendrá lugar a las 19:30 horas.
Por último, la cena maridada solidaria, también en el Auditorio Labaranda se celebrará a las 21:30 horas de la noche en la localidad palentina de Baltanás.