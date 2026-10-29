Una cata en Baltanás durante una Feria del Queso y el Vino anterior. Fotografía: Ayuntamiento de Baltanás, cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Baltanás aplaza al domingo 1 de noviembre su Feria del Queso y el Vino por el luto nacional tras el accidente de Urda

El Ayuntamiento de Baltanás ha informado de que, por motivo del luto nacional decretado por el Gobierno por el accidente ferroviario de Urda, aplaza la Feria del Queso y el Vino al domingo, 1 de noviembre.

Con este cambio la apertura de la feria tendrá lugar a las 11:30 horas en el Auditorio Labaranda y la inauguración oficial tendrá lugar a las 12:00 horas de ese domingo, 1 de noviembre.

La cata del vino y el queso tendrá lugar a las 12:45 horas y el taller infantil a la misma hora.

La visita al barrio de las bodegas, comenzará a las 17:00 horas, con salida desde el auditorio Labaranda y el reparto de flan de queso será a las 18:30. El sorteo de las cestas tendrá lugar a las 19:30 horas.

Cartel de actividades de la XV Feria del Queso y el Vino en Baltanás. Imagen: Ayuntamiento de Baltanás cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Por último, la cena maridada solidaria, también en el Auditorio Labaranda se celebrará a las 21:30 horas de la noche en la localidad palentina de Baltanás.