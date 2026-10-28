Una edición anterior de la Feria del Queso y el Vino de Baltanás con María José de la Fuente Fombellida, alcaldesa de Baltanás, y Ángeles Armisén, presidenta de la Diputación de Palencia, en el centro de la imagen. Fotografía del Ayuntamiento de Baltanás cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La historia de la Feria del Queso y el Vino de Baltanás, 15 años después: “Son dos grandes embajadores de nuestro pueblo”

La XV edición de la Feria del Queso y el Vino que se celebra en la localidad palentina de Baltanás, y que se va a celebrar el viernes 30 y el sábado 31 de octubre, ya calienta motores.

El evento, se ha consolidado como uno de los más representativos de la provincia, y, en esta ocasión, combina degustaciones, actividades culturales, propuestas familiares, también patrimonio, y, en este 2026, también una vertiente solidaria.

Para conocer al detalle toda la historia de la cita, EL ESPAÑOL de Castilla y León habla con María José de la Fuente Fombellida, que es la alcaldesa de Baltanás, y con Luisa González Pérez, que es la directora del Museo del Cerrato Castellano y la organizadora de la Feria del Queso y el Vino del municipio palentino.

Un evento que, un año más, promete hacer las delicias de todos con una gran programación y 22 puestos de gran calidad.

Baltanás disfrutando de una Feria del Queso y el Vino anterior. Fotografía: Ayuntamiento de Baltanás cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La historia

“La feria nace con una idea muy clara que es la de poner en valor dos productos que están profundamente ligados a nuestra tierra. Desde el principio se entendió que podían ser mucho más que elementos gastronómicos. El queso y el vino son dos grandes embajadores de nuestro pueblo”, afirma María José Fombellida, alcaldesa de Baltanás.

La evolución, a lo largo del tiempo, del evento, ha sido “muy positiva”, añade María José de la Fuente Fombellida, alcaldesa de Baltanás, que asegura que “se ha consolidado como una cita importante de nuestra programación anual”.

“La Feria del Queso y el Vino tiene un valor extraordinario, tanto a nivel económico, como turístico y social”, añade la alcaldesa, ante lo que Luisa González Pérez apunta que “han sido años de mucho trabajo, aprendizaje e ilusión”.

“Detrás de cada edición hay meses de preparación y un importante esfuerzo colectivo. Lo más importante es comprobar que, tras todo este tiempo, sigue teniendo la capacidad de ilusionar y atraer a los profesionales del sector”, añade la directora del Museo del Cerrato Castellano.

Baltanás ha conseguido, a lo largo de todos estos años, consolidar a un público fiel y ampliar la proyección de la feria, más allá del entorno cercano. Algo que es un gran logro para la localidad palentina.

Imagen de una Feria del Queso y el Vino anterior en Baltanás. Fotografía: Ayuntamiento de Baltanás cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Una cita especial

“Sin lugar a dudas, esta decimoquinta edición, tiene un significado especial y hemos querido incorporar también una dimensión solidaria a la jornada previa”, nos cuenta María José de la Fuente Fombellida.

Y es que, el viernes 30 de octubre, a las 20:45 horas, se va a celebrar una cena maridada solidaria a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer en una propuesta que va a permitir disfrutar de los vinos de la zona, acompañados de un menú elaborado por La Despensa del Cerrato. Una cita que va a incorporar también una actividad especial.

“De esta edición destacaría la combinación de propuestas. Hemos intentado diseñar una feria que pueda disfrutarse desde diferentes perspectivas. Se trata de que la gente pruebe y, después lo pueda comprar”, añade Luisa González Pérez.

La feria se va a desarrollar en el Auditorio La Baranda y este año va a haber un total de 22 puestos participantes, cinco de bodegas, dos de repostería y el resto de queso. “Vienen de Castilla y León, Cantabria, Galicia, Extremadura, Castilla-La Mancha y La Rioja”, señalan nuestras entrevistadas.

María José de la Fuente Fombellida, alcaldesa de Baltanás. Fotografía del Ayuntamiento de Baltanás cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Tras la jornada solidaria del viernes, el sábado, a las 11:30 horas, tendrá lugar la apertura de la feria con la inauguración oficial a las 12:00. A las 12:45 se va a desarrollar un taller infantil que lleva el título de ‘De la uva al mosto: una cata para pequeños catadores’.

A las 12:45 horas tendrá lugar otra cata de vino y queso, a las 17:00 la visita al Barrio de Bodegas de Baltanás, mientras que a las 18:30 tendrá lugar el reparto de flan de queso, antes de que a las 19:30 tenga lugar el sorteo de cestas.

Imagen de una cata en una edición anterior de la Feria del Queso y el Vino de Baltanás. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

“Las catas ofrecen una oportunidad magnífica para descubrir los matices de los productos. Me gusta pensar que, cada edición, aporta algo nuevo con respecto a la anterior. Se da fuerza a lo que tiene éxito y se va evolucionando”, explica Luisa González Pérez.

Programa de la Feria del Queso y el Vino en Baltanás.jpeg Imagen: Ayuntamiento de Baltanás cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Identidad y el futuro

“No nos hemos marcado una cifra como indicador de éxito para esta edición. Nos gustaría que la feria atrajera a quienes ya nos conocen y, también, a nuevos visitantes. El queso y el vino son dos productos que representan perfectamente nuestra identidad”, añade la alcaldesa.

Nuestras dos entrevistadas coinciden a la hora de señalar que Baltanás “está viviendo un momento de actividad cultural y de impulso a proyectos muy interesante” y destacan la inauguración del Auditorio La Baranda que ya cuenta con programación de teatro para invierno y que aviva la actividad cultural del municipio.

“Vemos el futuro con optimismo y con la responsabilidad de seguir trabajando. Ese futuro de Baltanás pasa por aprovechar nuestras fortalezas que son el patrimonio, la cultura, la gastronomía, el turismo y, sobre todo, las personas”, finalizan María José de la Fuente Fombellida y Luisa González Pérez.