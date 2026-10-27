El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, durante su intervención en un acto de presentación de candidatos en Palencia, este martes Partido Popular

Mañueco pide acabar con ocho años de "mentiras y corrupción" el 29-N y asegura que España "necesita" a Feijóo

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha pedido este martes en Palencia acabar con "ocho años de mentiras y corrupción" en las elecciones del 29 de noviembre y ha asegurado que España "necesita" a Alberto Núñez Feijóo en el Gobierno.

En la presentación de candidatos del PP en Palencia, el también presidente de la Junta ha pedido "derribar el muro infame del sanchismo" y ha afirmado que tan solo Feijóo tiene capacidad de gestionar el día después de Sánchez y de superar "esta etapa aciaga de sanchismo e incompetencia".

"Es muy importante votar al Congreso y votar a los tres senadores", ha recordado, asegurando que en España "quien representa la buena política se llama Alberto Núñez Feijóo".

"La política que sirve para construir, que se ejerce desde la serenidad, que está basada por un lado en el rigor y por el otro en la capacidad de trabajo y la vocación de servicio a España", ha afirmado.

Ha admitido el deseo generalizado de cambio, pero ha puesto el acento en la gestión posterior.

Un "proyecto de estabilidad"

"Todos tenemos muchas ganas de que Sánchez se vaya de la Moncloa. Pero esas ganas, y al PP no le va a ganar nadie en ganas de echar a Sánchez en la Moncloa, después de echarle, cómo gestionamos el día después. Esa es la clave y lo importante", ha señalado.

Según Mañueco, la respuesta es clara. "Solo hay una persona con capacidad de gestionar el día después y se llama Alberto Núñez Feijóo. Hay millones de españoles que consideran que él es la esperanza para superar esta etapa aciaga de ocho años de sanchismo, de mentiras, de incompetencia y de corrupción", ha insistido.

El presidente del PPCyL ha definido la oferta electoral de los populares. "Solo el PP y Feijóo tiene un proyecto de estabilidad, de certidumbre y de ilusión", ha señalado.

Y ha asegurado que "necesitamos una política económica eficaz que sea capaz de bajar los impuestos, fortalecer los servicios públicos y ayudar a las familias, a las empresas y a las personas". "Y tenemos un magnífico equipo y unos magníficos candidatos", ha añadido.

A los candidatos palentinos les ha encomendado "acompañar" al líder popular.

"Vais a desarrollar una labor muy importante: acompañar a Feijóo y representar a Feijóo en cada rincón de la provincia de Palencia. Sois el mejor equipo y entre todos vamos a ganar el 29 de noviembre y vamos a conseguir el cambio político en España. Porque el 29 de noviembre habrá cambio político en España", ha asegurado.

Un Gobierno "destructivo"

Ha subrayado lo que está en juego. "Nos jugamos mucho en estas elecciones, nos jugamos el futuro de nuestro país. Suena serio, pero es que lo es. Nos jugamos poner punto final a un Gobierno que va a pasar a la historia por ser un Gobierno destructivo, inútil y turbio. Y vamos a impulsar la política acertada del PP", ha afirmado.

Mañueco ha respondido a una pregunta que, según ha contado, le hicieron en la calle.

"Me preguntaban el otro día en la calle por qué España necesita a Feijóo. España necesita a Feijóo para recuperar la igualdad, la solidaridad entre todos los españoles, para que Castilla y León sea igual a cualquier otra comunidad autónoma de nuestro país. Una igualdad que se ha cargado Sánchez con sus acuerdos con los separatistas", ha señalado.

Ha seguido con la economía y el campo. "España necesita a Feijóo para dar un giro a la política económica, porque nos abrasan con impuestos y nos asfixian con la inflación", ha señalado.

Y ha apuntado que servirá "también para borrar el atraco de la financiación autonómica, para recuperar la atención al campo, a los agricultores y ganaderos, que han sido ninguneados sistemáticamente por Sánchez”.

Sobre infraestructuras y servicios ha dicho que España "necesita a Feijóo para acabar con el olvido de las infraestructuras y de la energía".

"Hemos visto retrasos y averías en los trenes, baches en las autovías, el apagón del año pasado, el empobrecimiento educativo que nos preocupa tanto con las políticas sectarias de Sánchez. Hemos visto como con los desprecios de la ministra de Sanidad provoca huelgas", ha apuntado.

Castilla y León, el "modelo"

Y ha asegurado que España "necesita un Gobierno del PP para cambiar todo esto y es modelo lo tenemos en Castilla y León". "Estamos en los puestos de cabeza en los servicios públicos y no es casualidad, es la buena política y la buena gestión", ha resaltado.

Mañueco ha contrastado la gestión autonómica con la del Gobierno central. "Mientras Sánchez reduce las paradas de autobuses y las frecuencias de trenes nosotros hemos hecho el autobús que depende de la Junta gratuito con la tarjeta Buscyl", ha señalado.

Y ha apuntado que "mientras Sánchez ha convertido la vivienda en el principal problema de los españoles, en Castilla y León construimos más vivienda pública que nunca".

"Ayudamos al alquiler para que las personas mayores puedan seguir viviendo en su casa y los jóvenes puedan emanciparse, estamos bajando los impuestos y es un compromiso claro del Gobierno de Castilla y León", ha asegurado.

El líder del PPCyL ha reivindicado el modelo del PP en la Comunidad. "En el PP de Palencia y en el PP de Castilla y León encarnamos la buena política, la que crea oportunidades y mejora la vida de la gente", ha afirmado.

Y ha apostado por "pasar página de un Gobierno fracasado, incapaz, de un Gobierno turbio a un Gobierno como el que va a presidir Feijóo: eficaz y competente".

Mañueco ha pedido una movilización "total". "Hay que derribar ese muro infame del sanchismo y abrir las ventanas, airear la casa, abrir una etapa serena de reconstrucción de nuestro país, poner en marcha un proyecto de convivencia. Tenemos que mirarnos a la cara y reconocernos como hermanos", ha señalado.

Y ha asegurado que "el 29 de noviembre vamos a por la victoria". "Por fin hay elecciones, por fin va a haber cambio político y por fin va a volver a ganar el PP en Palencia, en Castilla y León y en España. Vamos a por la victoria y vamos a por el Gobierno", ha zanjado.