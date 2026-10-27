Una edición anterior de la Feria del Queso y el Vino en Baltanás. Fotografía: Ayuntamiento de Baltanás cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La gran feria del queso y el vino ideal para visitar Baltanás el 30 y 31 de octubre: con 22 puestos, catas y mucha solidaridad

Un año más, Baltanás se prepara para convertirse en punto de encuentro de productores, profesionales y amantes de la gastronomía. Todo en la XV edición de la Feria del Queso y el Vino que celebra la localidad palentina el viernes 30 y el sábado 31 de octubre.

Se trata de un evento que se ha consolidado como uno de los más representativos de la localidad palentina. Y es que esta Feria del Queso y el Vino es mucho más que un espacio de exposición y venta de productos.

Es una oportunidad para reivindicar la calidad de los alimentos y el trabajo de quienes los elaboran y el vínculo que existe entre la gastronomía y la tradición del territorio.

Esta decimoquinta edición, que se celebra los dos últimos días de octubre, lo hará con una programación que combina degustaciones, actividades culturales, propuestas familiares, patrimonio, y este año tiene, además, una importante vertiente solidaria.

Apuesta por productores y territorio

“Se trata de una edición en la que esperamos contar con un total de 22 puestos. Cinco de bodegas, dos de repostería y el resto, 15, de queso”, aseguran fuentes municipales en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Ellos van a ser los protagonistas de una feria que busca acercar al público productos de calidad y, también, dar visibilidad al trabajo que hay detrás de cada elaboración.

Desde el Ayuntamiento de Baltanás siguen apostando por esta iniciativa como una herramienta de promoción gastronómica, pero también como un motor de dinamización económica, comercial y también turística.

Es una cita única, para el municipio y también para el conjunto del Cerrato.

Imagen de otra edición de la Feria del Queso y el Vino en Baltanás. Fotografía: Ayuntamiento de Baltanás cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Una gran novedad

El Ayuntamiento de Baltanás ha querido, este año, dar un paso más e incorporar a la programación una propuesta que une tres fundamentos que resultan fundamentales como son la solidaridad, la cultura y la gastronomía.

Por ello, el viernes 30 de octubre, a las 20:45 horas, se va a celebrar una cena maridada solidaria a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer en una propuesta que va a permitir disfrutar de los vinos de la zona, acompañados de un menú elaborado por La Despensa del Cerrato. Una cita que va a incorporar también una actividad especial.

Desde el Ayuntamiento de Baltanás buscan que “sea una experiencia diferente” y que el vino “dialogue con la solidaridad” en una actividad en la que el disfrute gastronómico “también tendrá una finalidad solidaria”.

Con ello se busca “demostrar que nuestra feria puede ser también un espacio de encuentro, sensibilización y compromiso social”, añaden.

Queso, vino y experiencias

El sábado, 31 de octubre, va a tener lugar la jornada principal de la feria. A las 11:30 horas se abrirá el recinto ferial para dar comienzo a una jornada en la que los visitantes van a poder conocer a los productores, descubrir sus elaboraciones y adquirir, de forma directa, sus productos.

A las 12:00 horas se celebrará la inauguración oficial de esta decimoquinta edición de la Feria del Queso y el Vino de Baltanás. La programación gastronómica va a incluir, a las 12:45 horas, una cata de vino y queso, los dos productos que constituyen la esencia de esta feria.

También habrá espacio para los más pequeños. A las 12:45 horas se desarrollará el taller infantil que lleva el nombre de ‘De la uva al mosto: una cata para pequeños catadores”, con la idea de acercar a los niños, de forma lúdica y adaptada a su edad, la cultura de la uva y su transformación en mosto.

Una cata en Baltanás. Fotografía: Ayuntamiento de Baltanás, cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Gastronomía y patrimonio

El Ayuntamiento de Baltanás se marca, como otro de los objetivos de la feria, “aprovechar el atractivo de la gastronomía con el fin de dar a conocer nuestro patrimonio”.

Por ello, a las 17:00 horas, se ha programado una visita al Barrio de Bodegas de la localidad palentina, que pasa por ser uno de los espacios patrimoniales más singulares del municipio y un testimonio de la “estrecha relación histórica que existe entre Baltanás y la cultura del vino”.

“Queremos que quienes se acerquen a disfrutar de la feria descubran, también, nuestro pueblo, recorran sus calles, conozcan sus bodegas y encuentren motivos para regresar”, afirman desde el Ayuntamiento de Baltanás.

La jornada va a continuar, a las 18:30 horas, con un reparto de flan de queso. Una propuesta gastronómica que permitirá disfrutar de este producto en una elaboración dulce.

A las 19:30 horas tendrá lugar el sorteo de cestas con el que se pondrá el broche perfecto a la programación de esta decimoquinta edición de la Feria del Queso y el Vino de Baltanás.

Quince años de historia

La Feria del Queso y el Vino de Baltanás es “una oportunidad para reconocer el camino recorrido”, añaden desde el Consistorio, que apunta que es “el resultado de una apuesta continuada por la promoción de nuestros productos” y “también por la colaboración con los productores” apostando por “la creación de actividades capaces de atraer visitantes y generar oportunidades en el municipio”.

“Nuestro objetivo es seguir trabajando para que esta feria continúe creciendo, manteniendo su identidad y ofreciendo, cada año, nuevas experiencias”, explican desde el Ayuntamiento de Baltanás.

Programa de la Feria del Queso y el Vino en Baltanás.jpeg Imagen: Ayuntamiento de Baltanás cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Todo para que la localidad palentina siga siendo un lugar donde la gastronomía, el patrimonio y la cultura se encuentren y los visitantes puedan descubrir todo lo que el territorio ofrece.

Programa completo

Viernes 30 de octubre de 2026

20:45 horas. Cena maridada solidaria a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer. Con vinos de la zona y menú de La Despensa del Cerrato.

Sábado 31 de octubre de 2026

11:30 horas. Apertura de la feria.

12:00 horas. Inauguración oficial.

12:45 horas. Taller infantil ‘De la uva al mosto: una cata para pequeños catadores’.

12:45 horas. Cata de vino y queso.

17:00 horas. Visita al Barrio de Bodegas de Baltanás.

18:30 horas. Reparto de flan de queso.

19:30 horas. Sorteo de cestas.