La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas en Palencia Cedida

Detenidos en una trama de empadronamientos ficticios en Palencia: no vivían en las viviendas declaradas

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas en Palencia por su presunta implicación en dos casos de empadronamientos ficticios.

Los investigados habrían facilitado la inscripción de ciudadanos en viviendas en las que no residían realmente.

La investigación apunta también a la existencia de pagos relacionados con estas gestiones.

Las detenciones son fruto de dos investigaciones de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, que comenzaron durante las comprobaciones de documentación de ciudadanos extranjeros.

Los agentes detectaron posibles irregularidades en varios certificados de empadronamiento y realizaron distintas gestiones para comprobar si las personas inscritas vivían realmente en los domicilios declarados.

Las pesquisas permitieron descubrir dos presuntos casos de empadronamiento ficticio en viviendas de la capital palentina.

Según la investigación policial, en ambos casos una persona habría conseguido inscribirse en el padrón municipal sin residir en el domicilio declarado, con la presunta colaboración de los propietarios de los inmuebles.

Los agentes también detectaron entregas de dinero relacionadas con estas gestiones.

Dos detenidos por falsedad

De los cuatro arrestados, dos están investigados por su presunta participación en delitos de falsedad documental relacionados con los documentos utilizados para acreditar los empadronamientos.

Los otros dos están acusados de favorecer presuntamente la inmigración irregular al facilitar que otras personas se inscribieran en viviendas en las que no vivían.

Las detenciones se llevaron a cabo los días 6 y 19 de octubre de 2026.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, las actuaciones fueron remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Palencia para continuar con el procedimiento judicial.

La investigación ha contado con la colaboración de la Fiscalía de Extranjería, la Policía Local y el Ayuntamiento de Palencia, a través de los servicios municipales encargados de gestionar el padrón.

La coordinación entre estos organismos permitió contrastar la información disponible y comprobar las circunstancias de los domicilios declarados.

La Policía Nacional mantiene abiertas distintas líneas de trabajo para detectar posibles irregularidades documentales relacionadas con la extranjería y perseguir este tipo de prácticas en colaboración con las administraciones competentes.