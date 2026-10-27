Imagen de la visita de la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, al municipio palentino de Herrera de Pisuerga, este martes Diputación de Palencia

Confirmado por la Diputación de Palencia: más de 100.000 euros para una plaza y varias calles en Herrera de Pisuerga

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, junto al vicepresidente segundo, Urbano Alonso, y diputado de zona, Miguel Abia, y el alcalde de la localidad, Francisco Javier Fernández, ha visitado Herrera de Pisuerga este martes.

Una visita dentro de su agenda ordinaria de conocimiento de las actuaciones financiadas a través de los planes provinciales y otras líneas de apoyo de la Institución provincial.

Durante su estancia en Herrera, ha conocido distintas intervenciones ejecutadas en el municipio relacionadas con la mejora de los espacios públicos y de las instalaciones municipales.

Entre ellas, figura la urbanización de la plaza de la Constitución y la mejora de las calles Padre Torres y José Corral, así como del paseo del Parque, con una aportación de la Diputación de 100.562 euros sobre un presupuesto total de 143.660 euros.

La actuación incluye también la renovación de las redes de abastecimiento de las calles Chile y Padre Torres.

También se ha ejecutado la actuación en el parque infantil, que cuenta con una aportación provincial de 5.542 euros, y la reforma de la instalación de calefacción del albergue municipal, ubicado en el antiguo mercado de ganado, financiada con 25.000 euros de la Diputación.