Ángeles Armisén junto a Luis Miguel González Gago en la firma de la adenda del fondo de cohesión territorial de la Junta el pasado mes de septiembre. Diputación de Palencia

Abierto el plazo para que los pueblos de Palencia de menos de 1.000 vecinos accedan al fondo de cohesión territorial

La Diputación de Palencia ha abierto este lunes, 26 de octubre, la convocatoria de peticiones de inclusión de inversiones dentro del Programa de Subvenciones del fondo cohesión territorial de Castilla y León, dotado con 1,8 millones de euros para impulsar los servicios públicos en municipios de hasta 1.000 habitantes.

Así aparece reflejado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), donde se expone que los 1.815.663 euros corresponden a las aportaciones de la Junta, la Diputación de Palencia y los ayuntamientos beneficiarios, conforme a los importes asignados a cada entidad local de la orden de la Consejería de Presidencia de 22 de abril de 2026.

La Junta se hará cargo del 50% de la financiación, mientras que la institución provincial y los ayuntamientos aportarán el 25% cada uno. De esta manera, la administración autonómica contribuye con más de 900.000 euros y la provincial y municipales unos 450.000 euros, cada una.

Esta convocatoria está dentro de la colaboración entre la Junta y la Diputación para la gestión de una parte del fondo de cohesión territorial, cuya adenda fue firmada en Valladolid el pasado mes de septiembre.

Durante el acto participaron la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, el consejero de la Presidencia de la Junta, Luis Miguel González Gago, y los presidentes de las ocho instituciones provinciales restantes de la Comunidad.

El objetivo del fondo de cohesión territorial es contribuir al reequilibrio territorial y favorecer la igualdad de oportunidades entre los municipios. El reparto del dinero incorpora criterios como la tasa de paro y de despoblación, para tener en cuenta las circunstancias y necesidades de cada zona.

Armisén señaló entonces que estos criterios conllevan para Palencia un 19% más de recursos respecto a la cantidad que le correspondería a través de la financiación ordinaria.

La adenda contempla, a su vez, la aplicación del silencio administrativo positivo para agilizar la tramitación de los expedientes y la actualización económica del fondo en la misma medida que el fondo de cooperación local ordinario.

Las ayudas están dirigidas a financiar gastos de inversión de las entidades locales y tienen como objetivo favorecer el empleo, mejorar y equilibrar las condiciones de vida de las personas residentes en los municipios beneficiarios y garantizar y modernizar los servicios públicos locales.

Las actuaciones subvencionables deberán encuadrarse en las categorías de infraestructuras y equipamientos vinculados a los servicios municipales mínimos y obligatorios, así como a infraestructuras y equipamientos de otros servicios de interés comunitario local prestados por las entidades locales.

Las inversiones han de cumplir las condiciones establecidas en las bases reguladoras y en la convocatoria, incluida la disponibilidad de los terrenos o inmuebles necesarios para su ejecución. Asimismo, deberán ser contratadas dentro del ejercicio presupuestario correspondiente y ejecutadas por los ayuntamientos beneficiarios.

El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta 24 de noviembre y las mismas deberán tramitarse a través del registro telemático de la Diputación de Palencia, mediante el formulario habilitado en la sede electrónica de la Institución provincial.