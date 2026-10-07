Ángeles Armisén visita uno de los puntos de la red ciclista del Cerrato. Fotografía: Diputación de Palencia.

La red ciclista del Cerrato incorpora 24 itinerarios y tres puntos de encuentro con más de 140 kilómetros

Ángeles Armisén, presidenta de la Diputación de Palencia, ha visitado esta mañana, en Villamuriel de Cerrato, el estado de uno de los puntos de encuentro incluidos en la actuación de infraestructura ciclista e itinerarios del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino ‘Cerrato Palentino, Paisaje Cultural del Vino’.

Lo ha hecho acompañada del diputado de Desarrollo Socioeconómico, Turismo y Deportes, Francisco Pérez y el alcalde de Villamuriel, Roberto Martín.

Los recorridos tienen longitudes comprendidas entre los 24 y los 142 kilómetros y están planteados para las modalidades de carretera, gravel y BTT, con diferentes niveles de dificultad.

Los itinerarios parten principalmente de Astudillo, Baltanás y Villamuriel de Cerrato y conectan con otros municipios del entorno, entre ellos Dueñas, Tariego de Cerrato y Venta de Baños.

Las rutas permiten recorrer diferentes espacios y elementos del paisaje del Cerrato, entre ellos viñedos, barrios de bodegas, chozos de pastores y colmenares.

Los recorridos pueden consultarse y descargarse mediante códigos QR y dispositivos GPS. Determinados puntos cuentan también con señalización direccional y elementos informativos vinculados a lugares de interés ciclista.

Tres puntos de encuentro

Los tres puntos de encuentro disponen de zonas estanciales, pérgola cubierta, paneles informativos, aparcabicis, zona de lavado y equipamiento para el mantenimiento y reparación básica de bicicletas.

Los espacios de Villamuriel de Cerrato y Baltanás incorporan además plazas de aparcamiento destinadas a facilitar la carga y descarga de bicicletas transportadas en vehículos.

El diseño utiliza piedra y madera y toma como referencia elementos de la arquitectura tradicional del Cerrato, como los refugios de pastores construidos con piedra caliza de los páramos.

La ubicación de los tres puntos permite establecer conexiones con diferentes ámbitos del territorio.

Villamuriel de Cerrato se sitúa junto al entorno del Canal de Castilla; Baltanás conecta con el paisaje de los páramos y el Barrio de Bodegas; y Astudillo permite enlazar los recorridos del Cerrato con el entorno de Tierra de Campos.

Integración en ‘Cyclope’

La red se incorpora a la estrategia provincial de cicloturismo ‘Cyclope’, que reúne itinerarios de carretera, gravel y BTT en la provincia de Palencia.

Parte de los recorridos discurre por espacios incluidos en la Red Natura 2000, entre ellos los ZEC Montes Torozos y Páramos de Torquemada-Astudillo, Montes del Cerrato y Riberas del río Pisuerga y afluentes, así como la ZEPA Camino de Santiago. Las zonas correspondientes a los tres puntos de encuentro se encuentran fuera de estos espacios protegidos.

La actuación está incluida en el PSTD ‘Cerrato Palentino, Paisaje Cultural del Vino’, financiado en el marco de los fondos europeos Next Generation EU dotada con 2 millones de euros.